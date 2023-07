Presidente da Toyota reafirma compromisso com WRC | AutoSport

O presidente da Toyota Motor Corporation, Koji Sato, reforçou o compromisso da Toyota no Campeonato do Mundo de Ralis, durante uma conferência de imprensa no Rali da Estónia.

Sato, que iniciou as suas funções como CEO e presidente da Toyota no início deste ano, falou abertamente com os meios de comunicação presentes na oitava ronda do WRC. A marca japonesa regressou ao WRC em 2017 e, desde então, conquistou três títulos mundiais de construtores e quatro títulos mundiais de pilotos. Falando à imprensa no parque de assistência do Rally da Estónia, Sato enfatizou que o compromisso da Toyota com o WRC permanece firme a longo prazo: “O nosso regresso ao WRC foi realmente iniciado pelo nosso presidente, Akio Toyoda,” explicou Sato. “Agora sou eu o presidente e não há qualquer mudança no eixo da nossa atuação no WRC. Não é apenas o WRC, mas no que diz respeito ao desporto motorizado e à participação, este continuará a ser o nosso eixo e onde podemos encontrar formas de fazer carros cada vez melhores.

Para a Toyota, esta será a base onde podemos fazer carros cada vez melhores, e isso não vai mudar, especialmente se optarmos pelo WRC. Estamos a lutar contra os elementos naturais e também exige muito do jogo de equipa que é necessário. Penso que, com isso em mente, é uma categoria que continuará a ser o nosso eixo para continuar com o desenvolvimento.”

Para a Toyota, a viagem estende-se muito para além do WRC, uma vez que olha para o futuro com um foco no desenvolvimento de veículos que satisfaçam todos: “Como um todo, a Toyota está a avançar no sentido de encontrar as soluções mais adequadas e apropriadas para cada necessidade das diferentes regiões,” continuou Sato. “Para nós, enquanto fabricante de automóveis, trata-se de tentar oferecer este tipo de opções a todos os amantes de automóveis em todo o mundo, para não deixarmos ninguém para trás.

“O que isso significa é que não estamos dependentes de nenhum tipo específico de grupo motopropulsor e chamamos a isto a via múltipla. Iremos analisar o hidrogénio, obviamente, os veículos elétricos e os combustíveis sintéticos. Estamos a analisar as necessidades energéticas de cada uma das diferentes regiões e a proporcionar a mobilidade adequada a essa zona.

“O que é comum a todas estas ideias é o facto de querermos fornecer [carros que sejam] divertidos de conduzir, e é por isso que nos esforçamos – para levar essa diversão aos nossos clientes”, acrescentou.

Sato entrou para a Toyota Motor Corporation em abril de 1992 e passou por várias funções, incluindo nos departamentos de engenharia e operações, até chegar à sua estimada posição atual. Tal como o Presidente Toyoda, partilha uma imensa paixão por automóveis. “Eu também sou um petrolhead, e gostaria de pensar que sou mais petrolhead do que o Akio!”, brincou.

“Estou envolvido em desportos motorizados desde que era estudante e tenho estado envolvido como oficial no Fuji Speedway. “Estive envolvido em muitas facetas do desporto motorizado e passei por muitas formas de envolvimento. Como pessoa, penso que o desporto automóvel me deu muito ânimo e muita energia, muita vitalidade.”

A Toyota Gazoo Racing lidera atualmente o campeonato de construtores com 57 pontos de vantagem sobre a Hyundai Motorsport, enquanto Kalle Rovanperä detém uma vantagem de 55 pontos na categoria de pilotos.