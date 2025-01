Presidente da FIA pede desculpas pela demora a resolver problemas do WRC

Em declarações ao Dirtfish no Dakar, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, pediu desculpas pelo tempo que está a demorar a resolver os problemas do Campeonato do Mundo de Ralis, desculpando-se com o facto de, como disse: “estava muito ocupado a tratar da FIA. O WRC fazia parte disso. Se se arranjar a FIA e não se arranjar o WRC, não haverá WRC, mas não haverá WRC se a FIA não existir”. Drástico!

“Agora, sinto que posso dizer-vos que a casa está de volta. Eu arranjei a casa e nós estamos a arranjar o WRC.”

Assume que são corajosas as decisões tomadas, e que são públicas, CLIQUE AQUI , mas garante que os ralis colherão os frutos, assegurando que talvez não venham logo em 2027 novos construtores, mas que eles aparecerão, assegurando que os objetivos serão alcançados.

Sulayem assegura que para o desporto automóvel crescer, precisa ser mais acessível, atraindo construtores e por isso tem que haver forte controlo de custos. “Sustentar o desporto é sustentar o negócio”, diz.

Por fim, disse ainda que a FIA tem que ter maior atenção no trabalho do Promotor do WRC, dizendo que não os pode deixar com ‘rédea solta’: “é necessário diálogo e apoio aos promotores” diz, mostrando-se otimista com o futuro do WRC e WRX.