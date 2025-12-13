Prémios FIA: Toyota Gazoo Racing WRT conquista quinto título consecutivo no WRC

A Toyota Gazoo Racing WRT sagrou-se campeã de construtores do FIA World Rally Championship 2025, assegurando o quinto ceptro consecutivo, logo no Rali da Europa Central, 12ª de 14 provas época. A equipa japonesa dominou quase totalmente a competição, alcançando 12 vitórias em 14 provas.

Sébastien Ogier liderou com seis triunfos no Toyota GR Yaris Rally1: Monte-Carlo, Portugal, Itália Sardegna, Paraguai, Chile e Japão. Kalle Rovanperä somou três vitórias (Canárias, Finlândia, Europa Central), Elfyn Evans duas (Suécia, Safari Kenya) e Oliver Solberg a primeira da carreira no Rali da Estónia.

Pódios de Sami Pajari (Japão) e Takamoto Katsuta reforçaram a contabilidade dos pontos. A vitória de Rovanperä na Europa Central tornou a vantagem insuperável para a Hyundai e muito menos para a M-Sport/Ford. Hyundai ficou em segundo com vitórias na Grécia e Arábia Saudita; M-Sport Ford terceiro, sem quaisquer pódios.

FOTO @World