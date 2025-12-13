Prémios FIA: Toyota Gazoo Racing WRT conquista quinto título consecutivo no WRC
A Toyota Gazoo Racing WRT sagrou-se campeã de construtores do FIA World Rally Championship 2025, assegurando o quinto ceptro consecutivo, logo no Rali da Europa Central, 12ª de 14 provas época. A equipa japonesa dominou quase totalmente a competição, alcançando 12 vitórias em 14 provas.
Sébastien Ogier liderou com seis triunfos no Toyota GR Yaris Rally1: Monte-Carlo, Portugal, Itália Sardegna, Paraguai, Chile e Japão. Kalle Rovanperä somou três vitórias (Canárias, Finlândia, Europa Central), Elfyn Evans duas (Suécia, Safari Kenya) e Oliver Solberg a primeira da carreira no Rali da Estónia.
Pódios de Sami Pajari (Japão) e Takamoto Katsuta reforçaram a contabilidade dos pontos. A vitória de Rovanperä na Europa Central tornou a vantagem insuperável para a Hyundai e muito menos para a M-Sport/Ford. Hyundai ficou em segundo com vitórias na Grécia e Arábia Saudita; M-Sport Ford terceiro, sem quaisquer pódios.
FOTO @World
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI