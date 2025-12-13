Prémios FIA: Sébastien Ogier iguala recorde histórico no WRC
Sébastien Ogier e Vincent Landais conquistaram o título mundial de pilotos e navegadores do Mundial de Ralis de 2025, numa época decidida apenas no derradeiro dia do Rali da Arábia Saudita, última prova do ano. O nono ceptro de Ogier iguala o recorde de Sébastien Loeb.
O duo francês venceu Monte-Carlo, Portugal, Itália Sardegna, Paraguai e Chile, somando três pódios adicionais. Um revés na Europa Central entregou momentaneamente a dianteira aos rivais, mas o triunfo no Rali do Japão levou-os ao final com três pontos de desvantagem para Elfyn Evans e Scott Martin.
Na Arábia Saudita, Ogier, Landais, Evans/Martin e Kalle Rovanperä/Halttunen chegaram com hipóteses de chegar ao título, mas nas condições desérticas exigentes, a melhor gestão da prova aliada à rapidez permitiu o controlo da prova e o ceptro para Ogier/Landais. Evans/Martin ficaram em segundo, depois de mais uma vez, uma época com grande consistência; Rovanperä/Halttunen ficaram em terceiro. Landais sagrou-se navegador pela primeira vez.
