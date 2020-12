PowerStage também para WRC2 e WRC3

Foram ratificadas pelo Conselho Mundial da FIA e adotadas várias alterações para clarificar os requisitos para a classe WRC2. As equipas participantes na categoria têm agora de se registar até à data de encerramento da quinta ronda da época 2021. Para marcar pontos, uma equipa tem de inscrever dois carros num máximo de sete ralis, incluindo um mínimo de uma ronda fora da Europa.

Os Pilotos e Equipas do WRC2 terão de se inscrever para marcar pontos à medida que entram num evento e, como resultado, os pilotos inscritos podem inscrever-se em provas adicionais como Prioridade 2 sem marcar pontos. Em relação à pontuação, o maior número de pontos de seis das sete provas nomeados será contado. Devido ao sucesso dos pontos de Power Stage no WRC, o mesmo formato será agora alargado para as categorias WRC2 e WRC3.