Porque vai haver menos testes no WRC? sustentabilidade! | AutoSport

Como parte do esforço de dar maior sustentabilidade ao Mundial de Ralis da FIA, o número de dias que as equipas de fábrica podem testar para cada evento europeu foi reduzido de 28 para 21 dias.

Com os Rally1 híbridos tendo competido durante uma temporada completa e com isso sofrido um desenvolvimento significativo, as equipas de fábrica da Hyundai, M-Sport (Ford) e Toyota concordaram com a proposta de cortar nos testes como parte das reduções em curso.

O ano passado justificava-se mais testes porque os carros eram completamente novos, e ainda por cima uma nova era híbrida. Com uma ano de ‘experiência’, poupa-se nos custos…e não só!