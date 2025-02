Porque um Rally1 perdeu para um Rally2 no Rali do Ártico?

O Rali do Ártico pode ter clarificado uma questão que é importante para a caravana do WRC, embora a questão possa ser olhada de várias perspetivas: os novos pneus de neve da Hankook.

Uma coisa é certa, sejam ‘bons’, ou nem por isso, na neve do Rali da Suécia, a verdade é que vai ser igual para todos e essa é uma das vantagens dos fornecedores únicos de pneus.

No passado, como já existiu no WRC, vários construtores de pneus a lutar uns contra os outros, como por exemplo, sucede no Europeu de Ralis, muitas vezes o tipo de pneu era melhor num determinado contexto, do que noutro e isso fazia muita diferença nas provas, mas hoje em dia, como já referimos, no WRC é igual para todos.

Mas não deixa de ser muito curioso como Kalle Rovanperä, com o seu Toyota GR Yaris Rally1, tenha perdido o Rali do Ártico para Tuukka Kauppinen, num Toyota GR Yaris Rally2, ao ser batido pelo jovem finlandês, no último troço, por cerca de 30 segundos, quando na primeira passagem por esse mesmo troço, Rovanpera tinha ‘dado’ 20.6s ao seu adversário.

A resposta pode, talvez, ser encontrada no facto da primeira passagem ter sido feita sem queda de neve e a segunda com a queda de muita neve, ao ponto da diferença ser de mais de um minuto entre as duas passagens, comparando os pilotos que venceram os troços.

Olhando somente para Rovanpera, fez 15m29.9s na PEC 10 e 17m10.9s na segunda, 1m41s de diferença.

O que pode justificar tanta diferença, que foi de 40 segundos nos Rally2 quando se sabe que não teve problemas? Os pneus.

Sabe-se que os pneus do WRC usam pregos mais curtos dos que os Michellin e Pirelli do campeonato finlandês, isso é parte da explicação, mas 1m41s de diferença é muito e quando a imprensa finlandesa, o Rallyjournal, perguntou a Rovanperä se o pneu com pregos da Hankook é demasiado lento para um carro de Rally1, Rovanpera escusou-se a responder…

Voltamos a dizer, são iguais para todos, mas se nevar muito na prova sueca os concorrentes não vão ter vida fácil…