Por onde anda Mads Östberg? | AutoSport

Mads Östberg não disputa uma prova do WRC desde o Rali da Catalunha do ano passado.

Depois de ter corrido no WRC desde 2006, o norueguês tem andado por outras paragens, Qatar, México, Itália, em ralis secundários, e especialmente Hungria, onde só este ano já venceu quatro provas: “Estou bastante aberto a todas as possibilidades no momento. É claro que tenho um bom e longo relacionamento com a Citroen e é claro que gostaria de encontrar uma maneira de continuar com eles. No entanto, não há contrato, pelo que tenho de olhar para outras coisas também, disse Östberg, que em fevereiro venceu o Rally das Nações no México, batendo o piloto francês da M-Sport Ford, Adrien Fourmaux , entre outros: “Foi importante para mim mostrar que tenho velocidade para competir contra ele. Ainda temos ritmo, mesmo contra os pilotos do WRC. Espero poder mostrar que merecemos um lugar”, disse. Quem acha que poderia estar a assegurar melhores resultados à M-Sport dos que a equipa tem tido?