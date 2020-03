PONTUS TIDEMAND VENCE WRC 2

Pontus Tidemand venceu o WRC 2 no Rali do México depois de ter liderado a prova de fio a pavio. Desta forma, subiu a terceiro do campeonato. Depois de uma exibição ‘esmagadora’ na sexta-feira, em que venceu todos os troços, o sueco foi mais cauteloso no sábado, de modo a proteger a sua vantagem, conseguindo desta forma triunfar no México pela terceira vez na categoria, após os sucessos em 2017 e 2018.



Já no último dia, apesar de não ter vencido troços, Tidemand ainda estendeu a sua vantagem. Um furo de Tidemand ainda deu esperança a Nikolay Gryazin, mas o Campeão do Mundo de WRC 2 de 2017 venceu facilmente a prova com 1m57.7s de avanço: “Fizemos o trabalho! Não foi um rali fácil pois podíamos cometer um erro a qualquer momento porque a aderência estava sempre a mudar. Neste rali não há muita potência no motor, por causa da altitude, e por isso é preciso manter um bom ritmo, ser muito suave, e nós conseguimos isso”, explicou. Já o russo Nikolay Gryazin também furou uma das rodas do seu Hyundai i20 R5 e ‘sobreviveu’ a um pião após um salto no final do troço de Derramadero 2. A transmissão danificada significou que cedeu ainda mais tempo durante os três troços finais, mas foi suficiente para manter a segunda posição. Ole

Christian Veiby mostrou um bom ritmo durante a sua recuperação, depois dos problemas de travões que teve no i20 R5 durante o primeiro dia de prova, terminando na posição final do pódio.