Polémica no WRC2: controvérsia pode tirar Rossel da luta pelo título

FIA contesta decisão e luta pelo título do WRC2 pode sofrer reviravolta. A justiça está em jogo e o campeonato pode decidir-se sob polémica.

A questão do tempo nominal atribuído a Yohan Rossel no Rali do Chile, que em última análise lhe ‘deu’ a vitória no WRC2, pode sofrer nova reviravolta, já que a FIA contestou a decisão inicial em que foi negada razão ao protesto de Oliver Solberg.

Recordando o que se passou, Oliver Solberg, líder da prova, sofreu um furo na SS11, e quando recomeçou o troço fê-lo na frente de Rossel, cuja equipa solicitou e obteve uma revisão e posterior redução de 40 segundos no seu tempo, registo que o colocou na frente de Solberg.

Oliver Solberg contestou a decisão, mas o seu recurso foi negado.

Mas houve uma reviravolta, pois após exame da decisão solicitada pela FIA, após o surgimento de novas evidências. Os comissários analisaram vídeos e dados GPS que não estavam disponíveis na primeira análise, que levou à atribuição do tempo nominal por parte da Direção de Prova e agora a decisão está pendente e é forte a probabilidade dos comissários chilenos reverterem a decisão anterior.

A data da nova audiência ainda não foi definida.

Se reverterem, isso terá impacto no campeonato, pois a alteração do tempo de Rossel pode – é mais deve – tirá-lo da disputa pelo título do WRC2.

Há ainda uma questão também pendente, pois a dupla do Skoda pode ser também penalizada por alegadamente não ter fixado corretamente os cintos do piloto e navegador após o furo.

Por outro lado, há a questão do campeonato poder ser decidido na ‘secretaria’ o que nunca é bom, pois gera um sentimento de injustiça e prejudica a imagem do campeonato.

Portanto, como se percebe, a disputa pelo título do WRC2 está acirrada e marcada por controvérsias.

A decisão final sobre o caso ainda não foi tomada e terá um impacto significativo na classificação do campeonato.

Por outro lado, há ainda o facto da mãe de Oliver Solberg ser a presidente da Comissão do WRC e por isso não vai faltar quem use a expressão À mulher de César não basta ser honesta, deve parecê-lo

Como sabemos, a justiça é independente de tudo o resto, mas ter o filho de um alto dirigente a perder um apelo e depois e ‘recuperá-lo’, e ainda mais, isso decidir um campeonato, é muito pouco agradável, mesmo que, como pensamos, tudo esteja a ser feito com a maior das lisuras processuais…

Portanto, o WRC2 pode resolver-se após uma das maiores polémicas da sua história. A disputa acirrada pelo título, aliada a decisões controversas e infrações às regras, criam um cenário de incerteza e tensão e a resolução final do caso terá um impacto duradouro na reputação do campeonato. Ironicamente, seja qual for a decisão.