Polémica nas Canárias: suspeitas de boicote dividem opinião pública após anulação de troço

A anulação da classificativa Tejeda – San Mateo, no Rally Islas Canarias, desencadeou uma onda de indignação e teorias de conspiração nas redes sociais. Entre críticas à organização e celebrações de grupos ativistas, o jornalista Adrián Cordero lançou o debate sobre a existência de um possível “boicote premeditado” ao evento, que este ano se voltou a realizar no arquipélago espanhol como evento do WRC.

O cancelamento do troço de 18 quilómetros, uma das secções mais emblemáticas da prova, foi justificado por questões de segurança e ordem pública, após a acumulação excessiva de público e veículos em zonas interditas. Contudo, o que começou por ser um problema logístico rapidamente escalou para uma ‘guerra ideológica digital’, colocando em confronto os entusiastas do desporto motorizado e defensores de causas ambientais.

Suspeitas de ação organizada e “boicote premeditado”

O jornalista Adrián Cordero, da Televisão Canaria, foi um dos primeiros a dar voz às suspeitas de que o incidente não terá sido meramente fortuito. Através das suas redes sociais, Cordero apontou para a existência de dezenas de contas que não só aplaudiram a situação, como falaram de uma “ação organizada”.

“Não é uma especulação. São dezenas as contas que falam de ação organizada e que aplaudem a situação vivida. Em resumo, ninguém o reivindicou, mas muitos (e conhecidos) celebraram-no”, afirmou o jornalista, questionando se a suspeita de boicote não será razoável perante a reação eufórica de certos setores.

Em resposta, perfis como o “Animalista laspalmense” defenderam a legitimidade da oposição ao rali, argumentando que a proteção das espécies endémicas das ilhas deve prevalecer sobre o entretenimento. “O dinheiro não vale mais do que a vida. Quem quiser brincar aos carrinhos, que compre uma Playstation”, podia ler-se numa das publicações que alimentaram a controvérsia.

Falhas na organização e massificação turística

Apesar das suspeitas de boicote, o evento não escapou a críticas severas quanto à sua gestão. Muitos aficionados relataram que as estradas não foram cortadas no horário previsto (18:00 do dia anterior), o que permitiu o fluxo descontrolado de carros até ao ponto de conflito sem qualquer aviso prévio por parte das autoridades ou do organizador.

Carlos Villarino López, um dos utilizadores ativos no debate, sublinhou que “um rali do Mundial deveria estar melhor controlado em matéria de segurança e ordem”, acrescentando que a “massificação absurda das ilhas desaconselha por completo a realização deste evento”. Esta visão é, no entanto, contestada por Cordero, que insiste que o rali é um “luxo para o canário” e uma parte integrante da realidade cultural do arquipélago, e não apenas uma atração turística alheia.

Repercussões para o futuro do evento no WRC

A anulação de troços por excesso de público é um fenómeno que ocorre ocasionalmente noutras provas do campeonato, mas o contexto de tensão política e social nas Ilhas Canárias confere a este episódio uma gravidade distinta. Enquanto alguns utilizadores minimizam o impacto, sugerindo que se aprenda com os erros para o próximo ano, outros temem que este tipo de incidentes “fira de morte” a reputação da prova perante a FIA e o promotor do WRC.

O debate reflete uma fratura profunda na sociedade local: de um lado, a defesa da economia e da tradição desportiva; do outro, um ativismo ecologista que vê no rali um símbolo de degradação ambiental e exploração territorial. Com o evento sob o microscópio internacional, a capacidade da organização em garantir a segurança e a ordem na próxima edição será determinante para a permanência das Canárias no escalão máximo do automobilismo mundial.

A pergunta que permanece sem resposta oficial, mas que domina as conversas em Las Palmas, é clara: foi o caos de Tejeda fruto de uma falha logística ou o resultado de um plano deliberado para sabotar o maior evento desportivo da região?