Planos para homenagear Craig Breen no Raven’s Rock Rally, com pilotos e carros do WRC | AutoSport

A morte de Craig Breen marcou pela negativa o ano de 2023 nos ralis e no desporto motorizado, em geral. O piloto irlandês deixou a sua marca e todos fizeram questão de homenagear o homem e o talentoso piloto. Mas os seus amigos estão a preparar uma homenagem ainda maior.

James Coleman está a trabalhar para levar carros Rally1 ao evento da sua terra natal, Waterford, do próximo ano. Coleman falou com os pilotos que se reuniram no funeral de Breen e todos concordaram em participar no evento.

“Falei com o Thierry [Neuville], com o Ott [Tänak] e com vários pilotos e perguntei-lhes se, caso organizássemos um evento no próximo ano, achavam que podiam convencer as equipas a trazer carros. Na ocasião disseram-nos que sim. Gostaríamos de trazer 10 ou 12 World Rally Cars e, talvez, 50 outros pilotos convidados. Em colaboração com a família Breen, gostaríamos de organizar algum tipo de evento a partir de Waterford e na região local em memória de Craig” disse Coleman, citado pelo dirtfish.com.

As respostas foram afirmativas e Neuville já confirmou a sua presença no evento do próximo ano, que terá de ser orquestrado com as equipas para poder fazer uma homenagem digna ao malogrado piloto, que certamente gostaria de ver o melhor do mundo dos ralis na sua terra.