Pirelli terminou relação de quatro anos com o WRC

Andrea Crugnola venceu o Monza Rally Show, enquanto Adrien Fourmaux é o vencedor do Monza Master Show.

Em paralelo, chegou ao fim a ligação da Pirelli com o WRC, celebrando no circuito de Monza a sua parceria de quatro anos com o Mundial de Ralis, reunindo todos os principais intervenientes no auge da competição todo-o-terreno.

Presentes em Monza para o último desafio da época, o campeão de 2024, Thierry Neuville, o octacampeão do mundo Sebastian Ogier, o campeão do WRC2 deste ano Sam Pajari, bem como Dani Sordo e Fourmaux. No domingo de manhã, deram um espetáculo com os seus carros de rali no Master Show, enquanto no início do fim de semana participaram, mas não em competição, no Rally Show.

Ao longo do fim de semana, a Casa Pirelli provou ser o ponto de encontro mais popular para todos os protagonistas da cena mundial dos ralis, incluindo Jona Siebel, o diretor-geral do WRC Promoter e Jari-Matti Latvala, o chefe de equipa da Toyota, bem como muitos dos numerosos fãs que se juntaram ao paddock do circuito: “Foi um fim de semana muito emocionante, que excedeu as nossas expectativas. Para além de nos dar a oportunidade de fazer uma retrospetiva dos nossos quatro anos no WRC, também fomos rodeados por um grande sentimento de afeto, com muitos pilotos, membros da equipa e fãs a expressarem o seu pesar pela nossa partida. Juntamente com o circuito de Monza, as equipas, a FIA, o promotor do WRC e a ACI, promovemos este Monza Rally Show 2024 para terminar em grande estilo um período de quatro anos emocionante, que proporcionou muitas oportunidades de crescimento aos nossos colaboradores e de progresso ao nosso produto, e eu diria que foi um sucesso. A partir da próxima semana, vamos já concentrar-nos em novos testes de desenvolvimento com vista a projetos futuros que nos esperam nos campeonatos europeus e nacionais de que somos parceiros”.

O segundo classificado do C3 de Crugnola no Monza Rally Show foi Nikolay Gryazin, num Skoda Fabia, e o terceiro foi o Campeão Europeu de 2024, Hayden Paddon, num Hyundai i20. Na final do Master Show, Fourmaux venceu Neuville.