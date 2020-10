Pirelli: Pneus para o WRC com as ‘lições’ da Fórmula 1

A Pirelli revelou a sua nova gama de pneus para o Mundial de Ralis, no âmbito do seu regresso como único fornecedor da competição, em 2021. As novas borrachas foram apresentadas no Rally Itália Sardenha, pneus que o piloto de testes Andreas Mikkelsen tem vindo a desenvolver, nos vários testes de asfalto e terra que já realizou. No domingo, Petter Solberg conduzirá o C3 WRC, com Mikkelsen a ler as notas, na Power Stage.

O responsável da Pirelli, Terenzio Testoni disse: “A próxima vez que vir os nossos pneus Pirelli num evento será no próximo ano, no Rali Monte-Carlo, quando iniciarmos o nosso ‘mandato’ como único fornecedor. Na criação destes pneus, utilizámos as lições aprendidas na Fórmula 1, bem como a nossa experiência anterior em ralis, e noutros desportos motorizados”.

Na nova gama da Pirelli, contam-se os Sottozero Snow, para as condições invernais do lendário ‘Monte Carlo’, com ou sem pregos, juntamente com pneus de asfalto normais. Em condições mais extremas dos ralis de Inverno escandinavos como a Suécia, é fornecido o pneu Sottozero Ice. Cada pneus tem 384 pregos que ‘mordem’ a superfície e proporcionam aderência, mas o pneu deve ser capaz de reter esses pregos em secções que podem apresentar mais terra. Durante o resto da temporada, as equipas e os pilotos enfrentam um espectro de diferentes ralis de terra. Um único pneu Scorpion, disponível em compostos duros e macios, deve suportar calor extremo e estradas rochosas em eventos como o Rali de Itália Sardenha, resistir às grandes velocidades vistas na Finlândia e oferecer aderência em condições lamacentas e/ou molhadas.

Existe uma diversidade semelhante nos eventos de asfalto puro, para os quais será fornecido um único pneu, o P Zero em compostos duros e moles. Estes podem variar desde estradas suaves como circuitos, do asfalto de Espanha até superfícies ‘quebradas’ e sujas. Todos os pneus de asfalto devem ser adequados para condições secas e molhadas, mas um pneu de chuva Cinturato ‘full rain’ também está disponível para condições extremas, para ajudar a limpar água na estrada.