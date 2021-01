PIRELLI COMEÇA UMA NOVA ERA NO RALI DE MONTE CARLO

A Pirelli é o novo fornecedor de pneus exclusivo para o WRC. O Rali de Monte-Carlo marcará o regresso da Pirelli ao Mundial de Ralis pela primeira vez desde 2010, o mesmo que já faz na Fórmula 1 há largos anos. Terenzio Testoni, gestor de atividades dos ralis é o novo elo de ligação: “Estamos encantados por regressar com alguns novos conceitos de pneus: todos os nossos sucessos e know-how anteriores nos ralis foram para o desenvolvimento desta última geração de pneus e começamos logo em Monte-Carlo, que é o rali mais desafiante do ano o que aos pneus diz respeito, onde as equipas têm de pensar em fazer a melhor escolha para conjuntos de troços. Este ano, o trabalho torna-se ainda mais difícil devido às restrições relacionadas com a Covid, o que pode significar que vemos um dos ‘Monte’ mais imprevisíveis de sempre”, disse Testoni.



A Pirelli leva para Monte Carlo os P Zero RA, um pneu para asfalto concebido para estradas secas ou húmidas, fornecido num composto super macio exclusivamente para o Rallye Monte-Carlo e as suas temperaturas mais frias. Também disponível é um composto macio, que será visto em eventos de asfalto ao longo da época. O Sottozero STZ-B é um pneu de Inverno concebido a pensar nas condições mistas do Rallye Monte-Carlo, que surge em duas especificações: com ou sem pregos.