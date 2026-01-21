Pilotos do WRC destacam a exigência e complexidade do Rali de Monte Carlo

Os pilotos do Campeonato do Mundo de Ralis reconhecem unanimemente que o Rali de Monte Carlo é o mais imprevisível e técnico do calendário. A escolha dos pneus, a adaptação às variações meteorológicas e a gestão das diferentes superfícies de asfalto, gelo e eventualmente, neve são apontadas como os maiores desafios nesta prova icónica.

Elfyn Evans considera o evento “um dos mais complicados do calendário”, enquanto Thierry Neuville destaca a importância “de cada detalhe” e a dificuldade de encontrar a configuração ideal. Sébastien Ogier, dez vezes vencedor em Monte Carlo, fala em “respeito e humildade” perante um rali que “ninguém domina verdadeiramente”. Oliver Solberg, por sua vez, define o arranque da temporada no Mónaco como “a experiência mais única e louca”.

As declarações dos pilotos

Elfyn Evans: “Monte Carlo é um dos eventos mais complicados do calendário do WRC. Muitas condições variáveis, seja asfalto seco, asfalto molhado, gelo e neve com que todos temos de lidar. E podemos ter uma mistura de todas essas condições num só troço e, definitivamente, numa só ronda. Por isso, fazer a escolha correta de pneus é muito complicado. Gerir tudo isto ao longo de todo o fim de semana é mesmo muito difícil.”

Oliver Solberg: “o Rali de Monte Carlo… eu tenho de o adorar. Mesmo sendo um rali tão complicado e ‘horrível’, temos de o adorar. Mas estou ansioso. É apenas o início da temporada, no Casino, começar o Rali de Monte Carlo é sempre a experiência mais única e louca! E a mais difícil. Mas sim, todos nós adoramos.”

Thierry Neuville: “Em Monte Carlo, cada detalhe é importante, mas também é muito difícil acertar em tudo, porque as condições — as condições meteorológicas, as condições da estrada — mudam muito. Encontrar a configuração certa, o compromisso certo, é muito, muito difícil. E é ainda mais difícil encontrar uma boa sensação ao conduzir com, às vezes, três compostos diferentes no carro. Esse é o único rali do ano onde podemos fazer isso, e temos de o fazer às vezes. Mas se não tiveres uma boa sensação nessas situações, o Rali de Monte Carlo é extremamente desafiante e difícil. Mas se tiveres a sensação certa, é muito agradável.”

Sébastien Ogier: “Há muito mais estratégia neste rali com a escolha de pneus e a configuração, porque enfrentamos múltiplas condições. Acho que ter também uma abordagem um pouco segura é frequentemente a chave num rali destes, pois é muito fácil cometer erros, especialmente quando se corre com os pneus errados nas condições erradas, com tão pouca aderência. Às vezes sentes que não tens velocidade nenhuma, mas precisas de manter a calma nesse momento e pensar que ninguém terá muito melhor.

Mas sim, é algo de que também gosto muito, pois faz parte do desporto motorizado, toda a estratégia e as escolhas de pneus que não temos com tanta frequência. Por isso, sim, essa é também uma razão para eu adorar este rali”, disse Ogier que justifica ainda o porquê de ganhar mais vezes que os seus adversários esta prova: “Crescer num ambiente como este dá-te uma sensibilidade diferente para isto. Dá-te talvez uma melhor leitura destas condições e talvez isso faça parte da chave do porquê de eu ser tão forte neste rali. Mas também sei que, cada vez que começo este rali, tenho um respeito e uma humildade enormes, porque sei que é tudo menos fácil repetir a vitória num rali como este.”

Um desafio lendário do WRC

O Rali de Monte Carlo, primeira ronda da temporada 2026 do WRC, mantém o estatuto de uma das provas mais emblemáticas e traiçoeiras do campeonato. A alternância súbita entre pisos completamente distintos e temperaturas díspares faz da estratégia de pneus e da leitura das condições fatores decisivos para o desempenho.

Para pilotos e equipas, o Monte não é apenas uma velocidade, nem perto disso, mas um exercício de precisão e muito sangue-frio. Mesmo para quem já o venceu dez vezes, como Sébastien Ogier, continua a ser “tudo menos fácil”.

FOTOS @World