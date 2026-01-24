Pilotos destacam dificuldade e evolução das condições na manhã do Rali de Monte Carlo

Declarações reveem equilíbrio entre sobrevivência e ataque em piso misto

Kri Bloore (WRC): Hayden, estás neste Monte Carlo a ganhar experiência também? Já passou algum tempo, desde que aqui competiste por isso este está a ser um verdadeiro batismo de fogo.

Hayden Paddon: “Sim, tem sido mais difícil do que todos esperavam. E não está a tornar-se mais fácil à medida que o rali avança. É frustrante, pois não há muito que eu possa fazer neste momento. Sei que temos de terminar o rali e saber isso torna tudo, provavelmente, pior. A margem de erro aqui é tão pequena que é necessário encontrar um equilíbrio, mas não estou a conseguir acertar por agora.”

Kri Bloore (WRC): Temos mais uma classificativa antes de terminarmos esta super especial. O que esperamos da próxima especial?

Hayden Paddon: “Obviamente, creio que vamos encontrar um pouco de gelo derretido. A ‘negociação’ será complicada porque as condições serão muito mais variáveis. Na primeira passagem estava muito escorregadio, mas pelo menos era consistente. Desta vez, vamos encontrar trilhos de gelo na neve; será, basicamente, uma combinação de tudo o que caracteriza o Rali de Monte Carlo.”

Kri Bloore (WRC): Thierry, esta foi uma manhã difícil. Disseste que havia muito gelo. O que podemos esperar da próxima especial?

Thierry Neuville: “Essa é uma boa pergunta. Creio que as condições serão muito semelhantes. Talvez neve um pouco nalgumas secções, o que marcará mais as trajetórias. Foi uma manhã desafiante, mas passámos por ela sem grandes percalços. Estamos apenas a tentar chegar ao fim.”

Kiri: Enquanto todos tentam apenas chegar aqui, este tem sido um percurso bastante traiçoeiro…

Thierry Neuville: “Foi uma manhã muito difícil, mas devo dizer que a primeira classificativa de hoje tinha condições de condução muito agradáveis. A paisagem era belíssima. Havia bom gelo e estava, de facto, a desfrutar da condução nestas condições. Gostaria de ser mais rápido, com certeza, mas ainda estou a tentar entender-me com o carro. Esta especial foi bastante porreira de conduzir, mas a anterior tinha condições muito diferentes, com muito mais lama e alcatrão; havia apenas duas trajetórias limpas. Foi bastante complicado, mas fiz alguns progressos na configuração do carro e senti-me muito mais confortável. Vamos ver o que consigo fazer esta tarde.”

Kri Bloore (WRC): És a primeira pessoa a dizer que o gelo estava bom, por isso ainda bem que estás a gostar. Como referiste, o que podemos esperar da próxima especial? Vais fazer alterações antes de partires?

Thierry Neuville: “Sim, vamos fazer algumas pequenas alterações. Penso que vamos encontrar mais lama e trajetórias definidas no alcatrão, mas alguns locais ainda estarão totalmente gelados, pelo que será uma questão de compromisso. Esta é a última grande assistência antes de amanhã, por isso precisamos de tomar a decisão correta.”

Kri Bloore: Sami, este rali está a ser bem complicado para ti?

Sami Pajari: “É um desafio. Sim, as condições são complicadas, obviamente, mas não há muito mais a dizer. Não quero culpar ninguém, mas o batedor que passou mais cedo deu alguma informação sobre as condições. Em muitas secções estou a ser simplesmente demasiado cuidadoso, por não confiar no que me espera. Especialmente nesta fase, não quero arriscar nada, pois isso tornaria tudo ainda mais difícil.”

Kri Bloore (WRC): Takamoto, as condições estiveram difíceis, mas tiveste uma prestação melhor hoje. Como correu?

Takamoto Katsuta: “Sim, correu muito melhor. Sinto-me mais confiante, sinto a aderência e o carro, e tudo está a funcionar bem. Foi o melhor dia até agora, mas as condições podem ser traiçoeiras em muitos sítios. Estou a dar o meu melhor para continuar, manter-me na estrada, ser inteligente e ver o que consigo fazer. Amanhã ainda temos as próximas especiais. Ainda falta percorrer um longo caminho, por isso tudo pode acontecer; tudo é possível.”

Kri Bloore (WRC): Seb, vimos-te a atacar em condições muito, muito difíceis. O Jari-Matti (Latvala) disse que esse era o plano para hoje. Ainda tens mais para dar?

Sébastien Ogier: “Não sei se podemos falar em “atacar”. Estava a tentar conduzir de forma limpa. É muito difícil com tão pouca aderência, é incrível. As condições parecem fantásticas visualmente, mas é uma pena termos de conduzir tão devagar.

Kri Bloore (WRC): Condições impossíveis. A próxima especial estará mais limpa?

Sébastien Ogier: “A próxima especial será diferente outra vez, com algumas zonas de gelo derretido. Acho que será menos consistente do que esta manhã, mas vamos ver.”

Kiri: Elfyn ainda estás forte. Sei que o plano do Seb era manter a pressão sobre ti, mas conseguiste mantê-lo à distância em condições tão duras…

Elfyn Evans: “Sim, foi uma manhã muito difícil. A primeira classificativa tinha muito gelo e pouquíssima aderência em todo o percurso, mas foi relativamente consistente, eu diria. Pelo menos permitia avaliar minimamente o desempenho. Mas a segunda especial foi muito mais inconsistente. A lama estava a derreter, mas ainda estava espessa. Foi extremamente difícil; apanhei um par de sustos que surgiram do nada. Parecia que nunca se conseguia imobilizar o carro.”

Kri Bloore (WRC): Oliver, conseguiste aguentar-te bem. Sei que falaste das dificuldades, mas já resolveste isso para a próxima especial?

Oliver Solberg: “Sim, a manhã foi muito complicada e arriscada devido à neve espessa e ao gelo. Se cometermos um erro por meio segundo, ficamos presos numa vala facilmente e tudo acaba. Creio que foi a decisão correta não atacar em demasiado. Perdi muitos segundos, mas recuperei-os logo a seguir. Tentei jogar de forma inteligente e ver o que conseguia fazer sob pressão.”