Pierre Louis Loubet na M-Sport com um Rally1 | AutoSport

A M-Sport Ford World Rally Team confirmou a contratação de Pierre-Louis Loubet, Campeão do WRC2 de 2019, que vai realizar um programa de sete provas no WRC 2022 aos comandos de um Ford Puma Rally1, naquele que será um regresso à equipa, pois o jovem de 24 anos competiu pela equipa no WRC2 de 2017, num Fiesta R5. Continuou a evoluir na categoria WRC2, acabando por ser campeão em 2019 anos em que obteve a sua primeira vitória no WRC2, bem como assegurou um lugar entre os dez primeiros no Rally de Portugal.

Desde o seu sucesso no WRC2, o francês começou a conduzir um WRC, ganhando preciosa experiência, mas tendo alguns altos e baixos. Mas destes últimos. Agora junta-se à M-Sport e para a sua campanha de 2022, Loubet terá sete provas num Rally1 híbrido, começando pela Croácia em abril: Rallye da Croácia, Rally de Portugal, Rally d’Italia Sardegna, Rally Estónia, Rally Finlândia ou o rali que está por confirmar, Acropolis Rally Grécia e Rally de Espana.

Para Pierre-Louis Loubet, piloto da M-Sport Ford World Rally Team: “Fazer parte da equipa este ano é espantoso! A equipa mostrou um grande desempenho em Monte Carlo, o Puma parece uma ‘besta’, é realmente fantástico! Quando se é piloto, quer-se estar no melhor carro, quer-se a melhor maneira possível de mostrar o potencial, que é o que eu preciso para esta temporada. É uma época crucial para mim e, eu sei que com a M-Sport, terei tudo o que preciso para fazer bem.

É um sonho tornado realidade, cada piloto quer estar no melhor carro da sua carreira, está a acontecer para mim agora apenas na minha segunda temporada completa do WRC.

Estou super feliz, gostaria de dar um grande obrigado ao Malcolm (Wilson) e ao Rich (Millener), assim como ao meu parceiro Alexander, que tudo tornou isto possível. Estou certo que faremos grandes coisas juntos e espero ser capaz de mostrar o meu verdadeiro potencial”.

Já Malcolm Wilson, Director Executivo da M-Sport recorda que: “promover e desenvolver jovens talentos tem sido sempre um elemento central dos programas da M-Sport e o Pierre juntar-se a nós ao mais alto nível é outro exemplo disso. Mantivemo-nos em contacto com ele, após a sua temporada connosco em 2017 e ele tem-me impressionado muito desde então.

Ganhar o WRC2 de 2019 é um feito particularmente forte e entrar diretamente no WRC a partir daí é um grande passo que ele deu na sua caminhada. Vou estar atento ao seu progresso ao longo deste ano, sabemos do que o Puma é capaz e tenho a certeza que vamos ver Pierre brilhar com as oportunidades que agora tem”.

Richard Millener, Diretor de Equipa da M-Sport Ford World Rally Team, é bom dar as boas-vindas a outra cara amigável à equipa da M-Sport: “Trabalhei com o Pierre quando ele conduzia um Fiesta R5 no WRC2 e ele era uma ótima pessoa para se ter por perto. Ele ganhou muita experiência valiosa em muitos carros diferentes ao longo das últimas duas temporadas e estou realmente ansioso por vê-lo mostrar as suas melhorias no Puma Hybrid Rally1. É também fantástico para o desporto ver outro jovem e próximo talento a competir consistentemente ao mais alto nível, nestes empolgantes carros novos”.