Pierre-Louis Loubet: do céu ao ‘inferno’ em três troços, mas: “vamos ver, não temos assistência” | AutoSport

As coisas até começaram por correr bem com o triunfo na especial de abertura, a Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1), foram os primeiros líderes do Rali de Portugal, mas abandonaram no final de Arganil 1, com problemas no Ford Puma Rally1, com a dupla a ter que despoletar os extintores do carro, não se sabendo ainda qual foi o problema que causou o abandono do francês, que poderá ficar por Arganil.

Já na parte final do troço se notou um menor andamento, mas quando o carro parou no Alqueve, fim da especial de Arganil, se percebeu que algo estava a arder dentro do carro do francês. Por outro lado, o facto de ter acontecido imediatamente antes da ‘tyre fitting zone’, os regulamentos dizem que pode receber novo extintor, pelo que se o problema tiver ficado resolvido, pode continuar em prova…

“é difícil de saber para já, tivemos um princípio de incêndio no final do troço, começámos a perder potência, ouviam-se barulhos estranhos, que se foram tornando maiores, mas infelizmente e no fim do troço deflagrou um princípio de incêndio do lado do escape, agora vamos ver, não temos assistência, agora fazemos rali sem ver os mecânicos, vamos ver o que conseguimos fazer….”, disse Pierre Louis Loubet.

