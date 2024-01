Pierre-Louis Loubet com a Škoda no WRC2 | AutoSport

Depois de uma passagem pelos Rally 1 com a M-Sport/Ford em 2022 (7 provas) e a tempo inteiro em 2023, com dois quartos lugares em 2022, em Itália e Grécia, o que não conseguiu melhorar em 2023 com a M-Sport, Pierre-Louis Loubet vai pilotar para a Škoda em 2024, tendo anunciado o seu regresso ao WRC2. O francês vai conduzir um Fabia RS Rally2 da Toksport, ao lado de Oliver Solberg e Gus Greensmith. Depois de ter triunfado no WRC2 em 2019, é um regresso, devido à falta de lugares nos Rally1: “Estou muito satisfeito por anunciar que vou conduzir com a Škoda e a Toksport esta época no WRC2. É uma categoria em que tenho algumas memórias muito fortes de 2019, por isso estou muito feliz por voltar num carro tão bom”, disse Loubet, que chegou a testar o novo Toyota GR Yaris Rally2.