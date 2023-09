Pierre Louis Loubet admite que “é pouco provável que a Ford continue no WRC” | AutoSport

Numa entrevista ao jornal francês Corse Matin, Pierre Louis Loubet admite que “é pouco provável que a Ford continue no WRC”. Segundo o francês, da Córsega, a equipa de Malcolm Wilson está em maus lençóis e vai estar ausente do calendário no próximo ano. Ao Corse Matin, Loubet diz que “não sei nada sobre a próxima época”, acrescentando que “só haverá duas equipas no WRC no próximo ano”, admitindo que a “Ford tem poucas hipóteses de continuar no campeonato do mundo, mesmo que não queiram dizer nada”.

Caso se confirme, são péssimas notícias para o WRC, mas que não espantam, pois há muito que a disciplina está a perder gás e a inércia de quem decide tem vindo a arrastar demasiado a questão.

Caso se confirme a saída da Ford, será uma machadada muito forte no WRC, mas até ao fim deste mês, período em que as equipas têm de assumir o compromisso com a FIA.

Resta esperar para saber o que pode acontecer, pois como o seu compatriota Napoleão uma vez disse: “notícia da minha morte é manifestamente exagerada”, por isso resta esperar que desta feita, outro corso, Loubet, tenha revelado algo que se possa vir a saber ser “manifestamente exagerado”.