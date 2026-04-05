Peugeot 205 Turbo 16: Pequeno e poderoso

Não era imponente mas bastante feroz e o seu rugido intimidava os demais, mostrando quem era o rei dos selvagens do Grupo B.

Por Nuno Branco

Foi há mais de quatro décadas que o Peugeot 205 Turbo 16 conseguiu a primeira vitória no Mundial de Ralis. Na Finlândia, em 1984, Ari Vatanen aniquilou uma bateria de favoritos, e a partir daí, Audi, Lancia e companhia, tiveram de digerir a ideia de que o pequeno carro francês era um vencedor nato…

No início da década de 80, a equipa Talbot, que pertencia à Peugeot, retirou-se dos ralis e um dos seus elementos, Jean Todt, decidiu propor à casa mãe o desenvolvimento de um carro ganhador, com as novas especificações do Grupo B, baseado no pequeno 205. A marca de Sochaux aceitou, e nascia assim a Peugeot Talbot Sport.

Todt liderou uma equipa que integrava engenheiros vindos da Fórmula 1, cuja experiência permitiu dotar a “bomba” francesa das mais recentes evoluções tecnológicas. O 205 Turbo 16 privilegiava o equilíbrio, e o seu motor de 1775 cc, com 4 cilindros em linha e 16 válvulas, foi colocado na traseira, em posição transversal. A tracção integral encarregava-se de exteriorizar uma potência a rondar os 350 cv. Esta configuração permitia obter ganhos na aderência e na distribuição dos escassos 940 Kg de peso. A remoção completa do capot e restantes paineis em fibra de vidro, facilitava o acesso aos órgãos vitais do leão.

A estreia no Mundial aconteceu na Volta à Córsega de 84, perante o olhar curioso dos adversários. Jean Pierre Nicolas terminou em 4º lugar, mas a surpresa chamou-se Ari Vatanen, que assumiu o comando da prova até sair de estrada. Na Acrópole, Vatanen voltou a abandonar quando era líder, e à terceira participação, no Rali dos 1000 Lagos, obteve a tão aguardada vitória. O finlandês surpreenderia ainda ao vencer o Sanremo e o RAC, excedendo as melhores expectativas da marca francesa que se tornava assim o alvo a abater.

Nos dois anos que se seguiram, a Peugeot venceu todos os títulos que estavam ao seu alcance. A escalada da performance dos carros de rali, “obrigou” marca a lançar na Córsega, em 1985, a segunda evolução do 205, com novos apêndices aerodinâmicos, menor peso e uma potência que chegava aos 500Cv.

Com a abolição do Grupo B, a Peugeot abandonou o Campeonato do Mundo e partiu para África com o objectivo de vencer o Dakar. Os triunfos de Vatanen e Kankkunen nas edições de 87 e 88 revelavam que também nas dunas do Sahara, o pequeno felino mantivera o seu reinado…

O 205 Turbo 16 teve a sua estreia em 1984 e logo ali se percebeu que a fera estava a marcar território para os anos seguintes…

Sabor português

Conheceram-se nos tempos da Talbot, e quando Jean Todt criou a Peugeot Talbot Sport, não hesitou em convidar Carlos Barros para integrar a equipa técnica que assistia os 205 Turbo 16. Barros conquistou a amizade e confiança de pilotos como Vatanen e no Rali de Portugal de 85, foi mesmo convidado a subir ao capot do 205 com Salonen e Harjanne, para celebrar uma vitória que afinal, também era sua.

Segundos pilotos

Com as três vitórias obtidas em 1984, Vatanen era o favorito no ano seguinte. O acidente sofrido na Argentina, obrigou-o a uma longa recuperação e foi o seu colega Timo Salonen a arrecadar os louros de campeão. Em 1986, Juha Kankkunen ocupou o segundo carro e disputou o título com o piloto da Lancia, Markku Alen, até ao último metro do Rali Olympus. A deliberação da FIA pela anulação dos resultados do Rali Sanremo, onde os Peugeot haviam sido excluídos devido a irregularidades nas saias laterais, pôs fim ao reinado de 11 dias de Alen e decidiu o campeonato a favor do jovem recruta da Peugeot.