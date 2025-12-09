Petter Solberg pode criar equipa no Mundial de Ralis

Campeão de 2003 estuda entrada no WRC com eventual apoio da Subaru…

O Campeão do Mundo de Ralis de 2003, Petter Solberg, está a preparar um projeto para regressar ao Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), desta vez como responsável de uma equipa. A revelação foi feita pelo próprio ao jornal norueguês Parkferme.no, confirmando conversações em curso, ainda que admitindo que não há compromissos firmados.

“Temos trabalhado neste projeto há bastante tempo, mas não se pode forçar nada a acontecer. É preciso dar um passo de cada vez”, afirmou Solberg, de 51 anos, sublinhando que “ainda está tudo longe de se concretizar sem um contrato assinado”.

Possível ligação à Subaru

Vários rumores indicam que Solberg poderá estar em negociação com a Subaru, marca com a qual conquistou o título mundial há 22 anos. A hipótese ganha força numa altura em que a fabricante japonesa é apontada como potencial candidata ao regresso oficial ao WRC, especialmente após declarações recentes de responsáveis da empresa sobre um possível reforço do envolvimento na competição.

Entre as várias alternativas, surge também a possibilidade de uma colaboração com a Prodrive — estrutura britânica historicamente associada à Subaru no passado recente do rali mundial, que é bem mais complicada, pelo menos enquanto durar o projeto Dacia Sandriders.

O AutoSport sabe que David Richards gostava de regressar ao WRC, mas somente se isso fizer sentido como projeto com uma marca, uma parceria, e não com a Prodrive como ‘base’ do projeto.

Reformulação técnica cria novas oportunidades

As atuais regras do WRC expiram no final de 2026, dando lugar a novos regulamentos técnicos a partir de 2027.

A FIA pretende usar essa mudança para atrair mais construtores e equipas independentes à categoria principal, o que poderá abrir portas a novos projetos como o de Solberg: “Há muito envolvimento estratégico e de marketing neste processo. O mais importante é garantir que o WRC tenha um bom futuro, com mais marcas, mais equipas e mais oportunidades para os pilotos”, sublinhou o norueguês.

Tradição familiar mantém-se viva

A família Solberg continua fortemente ligada à modalidade. Oliver Solberg, filho de Petter e Pernilla, vai competir pela Toyota Gazoo Racing na categoria principal do WRC em 2026, consolidando o regresso da família ao topo do automobilismo mundial. Enquanto isso, Petter Solberg prossegue as negociações e trabalha nas suas instalações em Torsby, Suécia, com o objetivo de ver o seu projeto tornar-se realidade antes da próxima grande mudança de regulamentos.