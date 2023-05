Petter Solberg: “Motorsport é tudo sobre entretenimento, diversão, e para os fãs…” | AutoSport

Sempre fomos de opinião que qualquer livro de regras deveria ter uma alínea a dizer “bom senso nas decisões”, mas penalização de Oliver Solberg tem tanto de justa como irónica. O seu pai, Petter Solberg, como bem sabemos, sempre foi um dos maiores embaixadores do espetáculo no WRC. ‘Mr Hollywood’ dizíamos, e o filho, que ainda tem de construir o seu caminho, afina pelo mesmo diapasão, ou não tivesse lá em casa o exemplo. Mas infelizmente, os Comissários Desportivos não tiveram alternativa à penalização. As coisas são como são, como disse Petter Solberg: “Desporto motorizado é tudo sobre entretenimento, diversão, diversão e para os fãs! Sempre gostei de dar show, e o Oliver Solberg faz o mesmo. Ele estava super entusiasmado por estar na famosa pista de Lousada à frente de tanta gente e queria dar algo de volta! Claro que as regras são as regras, ele só queria fazer algo um pouco extra pelos fãs num espaço fechado e seguro num palco que é tudo sobre entretenimento. As coisas são como são!”