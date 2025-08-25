Petter Solberg homenageia Colin McRae e Michael ‘Beef’ Park

Duplo Tributo: Petter Solberg celebra legados de Colin McRae e Michael ‘Beef’ Park

O triplo campeão mundial da FIA, Petter Solberg, prepara-se para uma emotiva visita ao Reino Unido no próximo mês, onde participará em eventos de tributo a dois dos seus grandes amigos e figuras icónicas do mundo dos ralis: Colin McRae e Michael ‘Beef’ Park.

Tributo a Colin McRae em Knockhill

No sábado, 20 de setembro, Solberg estará no Knockhill Race Circuit, na Escócia, para o McRae Rally Challenge, juntando-se à família McRae para celebrar a vida e o legado do primeiro Campeão Mundial de Ralis britânico. Há trinta anos, em novembro, Colin McRae fez história ao conquistar o título mundial. Solberg, que se juntou à equipa Ford de McRae em 1999, recorda com carinho a amizade e a mentoria do escocês.

“Colin foi alguém de quem me lembrarei sempre como um grande amigo”, partilhou Petter Solberg. “Ele ajudou-me imenso no início da minha carreira. Por vezes, os pilotos mais velhos podem recear a chegada de um jovem à equipa, mas não o Colin. Ele levou-me no carro nos testes, ensinou-me tudo o que eu perguntava. E eu perguntava muito! Os anos que passámos juntos no campeonato do mundo foram muito especiais, repletos de histórias – incluindo uma sobre ele, eu e o Tommi [Mäkinen] sermos os últimos a sair do bar na noite do meu casamento.”

Solberg descreve McRae como um “competidor feroz” e, ao mesmo tempo, um “homem de família incrível, prestável, generoso e adorável”. A celebração dos feitos de Colin e Derek Ringer em 1995, culminando na vitória espetacular no RAC Rally, será um ponto alto do evento.

Recordando Michael ‘Beef’ Park no País de Gales

Após a jornada escocesa, Petter Solberg voará para sul, até ao Pembrey Circuit, no País de Gales, onde, no domingo, 21 de setembro, se reencontrará com o seu copiloto e amigo de longa data, Phil Mills, para recordar Michael ‘Beef’ Park no Welsh Motorsport and Supercar Festival.

“É impossível lembrar o Beef sem um sorriso no rosto”, afirmou Solberg. “Quando colocava o capacete, era o maior profissional. Mas entre as especiais e fora dos ralis, era uma excelente companhia – sempre com uma história engraçada.”

Solberg e Park foram colegas de equipa na Subaru, com Petter e Phil Mills a formarem uma dupla, e Beef com Markko Märtin. A camaradagem entre os “mais jovens” da equipa era notável. O carinho por Park estendia-se além das fronteiras britânicas, com Solberg a recordar um monumento em Tallinn, na Estónia, e uma corrida de karts organizada por Markko após o trágico acidente que vitimou o copiloto.

Petter Solberg antecipa um fim de semana “emocional”, mas enfatiza a importância destas ocasiões para “honrar as memórias” de amigos tão queridos, expressando a sua gratidão aos organizadores dos eventos por esta oportunidade.

FOTO McKlein Photography