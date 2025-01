Percursos encurtados por razões de segurança no WRC: hoje, como dantes…

O percurso da PEC11/14 Aucelon/Recobeau-Jansac foi encurtado por razões de segurança, começando apenas 5,37 km depois do local inicialmente previsto. As razões são fáceis de explicar, e têm a ver com a foto abaixo e o tipo de percurso. As equipas detetaram nesse percurso uma zona com uma “tem uma ‘queda vertical’, o que é um risco demasiado grande para ser corrido. Masmo assim, parte do troço que se fez tinha zonas perigosas, mas foi encontrado um meio termo. Nada se passou na primeira passagem, a PEC 14 é a seguinte…

Em 1992, o troço do Piódão, no Rali de Portugal, sofreu de uma pressão semelhante dos pilotos, pelas razões que também podemos ver na foto. A partida inicial do troço de 1992 era em Moura da Serra (Arganil) e toda a zona que vemos até ao ponto vermelho na foto, em direção aos Penedos Altos, onde foi colocado o início do troço, passou a ser apenas percurso de ligação. Era uma zona muito rápida ‘entremeada’ por travagens fortes. Os precipícios, eram todos com várias centenas de metros…

O início do troço é onde está a zona a vermelho e o troço começava a subir para os ganchos e logo a seguir a descer para o Piódão…