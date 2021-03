Pela primeira vez em 30 anos: 2WD fora do WRC

Tendo em conta que o WRC passa a ter competições apenas para os Rally1, Rally2 e Rally3, há um dado que é curioso e que provavelmente deixa muita gente incrédula: os duas rodas motrizes deixam de ter espaço no Mundial de Ralis, já que deixaram de ter uma competição onde pontuar.

Como se sabe, Rally1, Rally2 e Rally3 é para carros de quatro rodas motrizes, e os Rally4 e Rally5 só têm competição própria no ERC. Claro que os duas rodas motrizes podem correr nas provas do Mundial de Ralis, mas não pontuam para nada, a não ser para as suas competições próprias, se existirem, R-GT, por exemplo.

Pela primeira vez em 30 anos, o Mundial de Ralis deixa de ter uma competição para carros de duas rodas motrizes, e quem se lembra do quão significativa era a F2 no WRC, com, por exemplo, os Peugeot 306 Maxi ou Renault Mégane Maxi, não pode deixar de lembrar estas excelentes máquinas, que chegaram a vencer provas à geral no WRC, nos anos 90. Este é mais um exemplo do muito que mudou nos ralis.