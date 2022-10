Paul Nagle despediu-se do WRC: “Jesus Christ, Kris, oh no!” | AutoSport

“Jesus Christ, Kris, oh no!” Uma frase que fica marcada na história do WRC, foi proferida por Paul Nagle que hoje se despede do WRC. 18 anos, 102 ralis, 18 pódios e cinco vitórias, uma delas em Portugal, outra, no México em 2017, quando Kris Meeke só tinha que chegar ao fim da Power Stage e carimbar mais um triunfo, até que sairam de estrada para um parque de estacionamento. O que se passou a seguir foi um dos momentos mais hilariantes da história do WRC. Felizmente acabou bem, com a vitória de Meeke e Nagle. Se não tem corrido, não tinha graça nenhuma.

A carreira de Paul Nagle no WRC, agora ao lado de Craig Breen chegou ao fim, no Rali Espanha e foi um emocionado Paul Nagle, que agradeceu aos seus ‘irmãos’ Kris Meeke e Craig Breen, que tanto lhe deram na carreira.

Como tantos outros, Paul Nagle chegou há duas décadas com um sonho, e leva agora memórias para a vida. Percorreu várias gerações diferentes de World Rally Cars, despede-se agora um dos navegadores mais antigos das equipas oficiais.

Aos 44 anos, fez o seu primeiro rali com 20 anos, na sua Irlanda, a primeira prova no WRC foi, curiosamente na Catalunha, em 2004, há 18 anos. A primeira vitória em 2015 com Kris Meeke, na Argentina. A segunda em Portugal, no ‘nosso’ rali.

James Fulton assumirá o banco do lado direito ao lado de Craig Breen.