Paraguai estreia-se: luta pelo título no WRC2 aquece em terreno desconhecido

A batalha pelo título do WRC2 promete intensificar-se esta semana, com os principais candidatos a reunirem-se para um desafio inédito: a primeira edição do WRC Ueno Rally del Paraguay.

Com o campeonato num ponto de equilíbrio, o que acontecer no Paraguai será crucial para a corrida pelo título, à medida que a temporada entra na sua fase final.

Este evento oferece uma oportunidade única para nivelar a concorrência, uma vez que a grande maioria dos pilotos regulares do WRC2 enfrentará 19 especiais totalmente novas, em condições desconhecidas. As distintas estradas de terra vermelha do Paraguai serão o palco da décima ronda da temporada, e o mistério em torno dos desafios que se avizinham apenas aumenta a intriga do rali. As especiais na região de Itapúa, perto da fronteira com a Argentina, combinam terra solta e rápida com níveis de aderência imprevisíveis. Poeira densa e chuvas repentinas podem alterar rapidamente as condições, exigindo precisão e adaptabilidade das equipas.

Solberg lidera, Rossel à espreita

Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally2), da Printsport, chega ao Paraguai como líder do campeonato, com uma vantagem ténue de três pontos sobre Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2), da PH Sport. Solberg perdeu uma oportunidade de alargar a sua liderança na Finlândia, o que o deixa ansioso por sair do Paraguai com uma sólida soma de pontos.

“Sempre que vamos para um lugar novo, há sempre algo de especial nisso. Ninguém sabe realmente o que vem aí nas especiais, no tempo, em nada. É fantástico. Estou ansioso por isso”, afirmou Solberg. O seu objetivo é claro: “Pontos e, esperemos, uma vitória. Esta razão não muda – é por isso que vamos a todas as rondas. A Finlândia não nos deu o que queríamos, por isso temos de ir com tudo e rápido para perseguir os grandes pontos para o título do WRC2.”

De forma semelhante a Solberg, esta semana marca a sexta participação de Rossel na temporada, o que significa que uma boa pontuação será crucial para as suas aspirações ao título. O piloto francês tem, contudo, boas recordações da sua última viagem à América do Sul, que resultou numa vitória sobre Nikolay Gryazin nas estradas de terra do Chile em 2024. “Mal posso esperar para voltar à América Latina, que me correu bastante bem no ano passado”, disse Rossel.

Candidatos e talentos locais prometem luta intensa

Solberg e Rossel enfrentarão um desafio considerável pela vitória no Paraguai, com outros candidatos ao título, como Gus Greensmith e Robert Virves, ambos ao volante de Škoda Fabia RS Rally2, a juntarem-se à contenda. De facto, o único membro do top 5 do campeonato ausente do evento é o vencedor da Finlândia, Roope Korhonen, que ascendeu ao terceiro lugar na classificação após o seu triunfo no início deste mês.

Greensmith fará a sua quarta participação do ano e ainda não terminou fora do pódio, com uma vitória no Quénia, um terceiro lugar em Portugal e um segundo na Grécia. O britânico também teve um desempenho forte na América do Sul no ano passado, terminando em terceiro no Chile. Virves, por sua vez, catapultou-se para a discussão do título após conquistar uma vitória inaugural na sua Estónia natal – um resultado que foi complementado com um terceiro lugar na Finlândia.

Outro piloto a espreitar na batalha pelo título é Gryazin. Embora ocupe o 22.º lugar na classificação, Gryazin, que terminou em terceiro no campeonato no ano passado, tem a capacidade de somar um máximo de 140 pontos nas restantes rondas, tendo feito apenas duas participações este ano. O único outro piloto europeu na lista de 29 inscritos é o polaco Kajetan Kajetanowicz, que também tem a capacidade de competir com os melhores.

O contingente europeu enfrentará uma série de pilotos locais, que esperam tirar o máximo partido do seu conhecimento das estradas e condições, dando à multidão local muitos motivos para festejar. Lideram este grupo o piloto paraguaio regular do WRC2, Fau Zaldivar, e o seu compatriota do FIA Junior WRC, Diego Dominguez, que regressará à máquina Rally2 este fim de semana.

“Estamos orgulhosos por poder fazer parte deste grande evento histórico para aqueles de nós que vivem o rali com tanta paixão”, afirmou Zaldivar. Dominguez acrescentou: “É um momento histórico na minha vida e na vida de todos os paraguaios. Ver o nosso Presidente Santiago Peña convidar o mundo inteiro para o nosso belo Paraguai – é um sonho tornado realidade. Vamos torná-lo o melhor Rali do calendário.”

A estreia do WRC no Paraguai não é apenas uma nova etapa no calendário, mas um verdadeiro teste de adaptabilidade e perícia, onde o desconhecido poderá ser o maior adversário e o fator decisivo na corrida pelo cobiçado título do WRC2.