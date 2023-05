Palmarés do Rali de Portugal | AutoSport

Marku Alen (1975 | 1977 | 1978 | 1981 | 1987) e Sébastien Ogier (2010 l 2011 | 2013 | 2014 | 2017) vão continuar empatados com cinco vitórias cada no Rali de Portugal, pois o francês escolheu a Sardenha para o seu ‘part time’ de 2023.

Hannu Mikkola (1979 l 1983 l 1984), Armindo Araújo (2003 | 2004 | 2006) e Miki Biasion (1988 l 1989 l 1990) são os que fizeram hat-trick na prova portuguesa, sendo que o nove vezes campeão, Sébastien Loeb (2007 l 2009) ‘só’ venceu duas, as mesmas que Tommi Mäkinen (1997 l 2001), Colin McRae (1998 l 1999), Carlos Sainz (1991 l 1995) e Juha Kankkunen (1992 l 1994). Todos os outros, Kalle Rovanperä, 2022, Elfyn Evans 2021, Ott Tänak 2019, Thierry Neuville 2018, Kris Meeke 2016, Jari-Matti Latvala 2015, Mads Ostberg 2012, Luca Rossetti 2008, Daniel Carlsson 2005, Didier Auriol 2002, Richard Burns 2000, Rui Madeira 1996, François Delecour 1993, Joaquim Moutinho 1986, Timo Salonen 1985, Michele Mouton 1982, Walter Röhrl 1980, Sandro Munari 1976, Raffaele Pinto 1974, Jean-Luc Thérier 1973, Achim Warmbold 1972, Jean-Pierre Nicolas 1971, Simo Lampinen 1970, Francisco Romãozinho 1969, Tony Fall 1968, José Carpinteiro Albino 1967.