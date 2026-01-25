Pablo Sarrazin: ponte abaixo, ponte acima puxado pelos adeptos

Este exemplo que se vê no vídeo é o exemplo perfeito do “espírito do Monte Carlo” e aconteceu este fim de semana, durante o Rali de Monte Carlo, prova de abertura do Mundial de Ralis.

O protagonista é Pablo Sarrazin, o jovem e talentoso filho de Stéphane Sarrazin, que está a fazer o seu ‘mestrado’ nos ralis com grande expectativa.

O despiste ocorreu na PEC12 La Bréole / Bellaffaire 2 uma das classificativas mais traiçoeiras desta edição.

As condições eram as clássicas de Monte Carlo: asfalto negro com placas de gelo (o temido verglas).

Pablo Sarrazin perdeu o controlo do seu carro (um Citroen C3 Rally2) precisamente à entrada de uma ponte estreita.

O carro perdeu tração, escorregou, bateu na entrada da ponte e caiu ficando imobilizado uns metros abaixo da estrada, numa zona onde, sem ajuda, seria impossível regressar à estrada.

O que tornou este momento viral foi a reação imediata do público. No Rali de Monte Carlo, os adeptos costumam acampar nestas zonas críticas e, assim que o carro de Sarrazin parou dezenas de adeptos correram para o carro.

Num esforço perfeitamente coordenado, puxaram o carro de volta para o asfalto em tempo recorde.

Graças a esta ajuda “extra-oficial” mas tradicional, Pablo Sarrazin conseguiu continuar em prova, perdendo algum tempo, mas evitando o abandono precoce no rali mais difícil do mundo.

Para o jovem Pablo, este foi um batismo de fogo. Ele está a competir na categoria WRC2 e este incidente serviu para mostrar que, no rali, a relação entre piloto e público é única. Como ele próprio referiu em declarações após a etapa, as condições estavam “incrivelmente traiçoeiras” e a ajuda dos adeptos foi o que salvou o seu rali.

O pai de Pablo, Stéphane Sarrazin, é conhecido pela sua polivalência (F1, Le Mans e Ralis). Pablo parece seguir os mesmos passos no que aos ralis diz respeito.