Ott Tänak sai da Hyundai Motorsport | AutoSport

A Hyundai Motorsport acabou de anunciar que Ott Tänak vai deixar a equipa no final da época. Para onde o estónio vai, não sabemos, mas as alternativas não são muitas. Tendo em conta que a Toyota teve o terceiro carro dividido entre Sébastien Ogier e Esapekka Lappi, e pode fazer o mesmo em 2023, a maior probabilidade de Tanak é ir para a M-Sport, que precisa desesperadamente de um piloto de ponta, mas não é de descurar uma possível ida do estónio para a Toyota, embora isso significasse que Ogier e Lappi poderiam ficar pendurados, o que não parece muito provável.

O que sabemos, é que, no mínimo, está a falar com as duas equipas, ams há aqui outro dado a ter em conta que é fazer um ano sabático e voltar em 2024,

Se pudessemos escolher, iria para a M-Sport/Ford, pois dessa forma as três equipas poderiam vencer ralis mais regularmente, o que este ano não sucedeu a maior parte do ano para a M-Sport.