Ott Tanak pode ter testado Ford Puma Rally1 da M-Sport | AutoSport

Segundo a British Rally Media, “um certo estónio está a testar na floresta de Greystoke”.

Não se deve tratar novas gravações de Greystoke – A Lenda de Tarzan, o Rei da Selva, mas sim provavelmente um Ford Puma Rally1 e Ott Tanak a certificar-se do que pode vir a ter em mãos num futuro próximo. São conhecidos os rumores, Ott tanak pode ir para a M-Sport ou mesmo correr de Ford Puma Rally1 numa nova equipa privada patrocinada pela Monster Energy, mas certo é que algo se passa. Como vai terminar, não se sabe ainda, mas não há fumo sem fogo.

Certo é que até ao dia do fecho das inscrições do Rali de Monte Carlo, 14 de dezembro, vai saber-se mais.