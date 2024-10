Ott Tänak: “o Neuville tem os trunfos todos na luta pelo título do WRC”

Ott Tänak vai fazer uma abordagem direta e sem rodeios no Rali do Japão – ou vai ou racha – , no próximo mês, mas admite que é o seu companheiro de equipa Thierry Neuville que tem quase todas as chances do seu lado na corrida pelo título do WRC deste ano.

Tänak obteve a sua segunda vitória do ano no Rali da Europa Central, reduzindo a vantagem de Neuville no campeonato para 25 pontos antes da última ronda.

Os rivais da Toyota, Sébastien Ogier e Elfyn Evans, foram ambos excluídos da corrida pelo título, o que significa que será feita história esta época, uma vez que um piloto da Hyundai irá usar a coroa de pilotos pela primeira vez.

Tänak, que conquistou seu único título de pilotos em 2019, sente que a direção da luta deste ano está fora de suas mãos. “Não depende de mim”, disse ele.

“O Thierry é que vai decidir. Tudo o que posso fazer é esforçar-me no Japão e tentar marcar o máximo de pontos possível. “O CER foi muito intenso. Foi exigente desde o início, com quatro pilotos tão próximos uns dos outros e nunca separados por mais de 10 segundos.

As condições nunca foram fáceis e, embora o tempo estivesse melhor no domingo, continuava a ser um desafio e imprevisível. “Foi uma grande luta no domingo com o Séb [Ogier], tentámos realmente atacar para garantir a vitória. É bom para a equipa que apenas um piloto da Hyundai possa ganhar o título, mas ainda há uma batalha com a Toyota pelo título de construtores.”

A Hyundai vai para o Japão com uma vantagem de 15 pontos sobre a Toyota no campeonato de construtores. Essa diferença era de 17 pontos antes da 12ª ronda.