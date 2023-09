Ott Tänak ‘lidera’ Silly Season do WRC | AutoSport

Há várias hipóteses em cima da mesa no WRC para 2024 e a principal delas é o possível regresso de Ott Tanak à Hyundai. Todos sabemos o que se passou na equipa, os ‘qui pro quo‘ com Thierry Neuvillle. A saída do estónio de Alzenau não foi pacífica, mas o que Tanak está este ano a viver na M-Sport está a deixar pouca margem de manobra a Malcolm Wilson e a Richard Millener, responsáveis da M-Sport/Ford.

Por outro lado a estrutura de liderança da Hyundai mudou com a chegada de Cyril Abiteboul, e mais provável de suceder no mercado de pilotos é Ott Tanak regressar à Hyundai em 2024, a Toyota manter a mesma equipa, enquanto a Ford deverá voltar a ter uma mescla de jovens pilotos em ascensão e quem pague as contas.

Recentemente, falou-se da possibilidade de Ogier fazer um programa parcial na Hyundai, mas isso para já são apenas rumores, que são possível, pois o dinheiro tem sempre a capacidade de fazer mudar muita coisa. Seja com for, a maior probabilidade é o regresso de Tanak à Hyundai e todo o restante xadrez mexer-se de acordo com esse passo. Mas como é óbvio, resta aguardar…