Ott Tänak Lidera shakedown do Rali do Chile

Ott Tänak foi o mais rápido no shakedown do Rali do Chile Bio Bío, realizado na manhã de quinta-feira, superando Kalle Rovanperä, vencedor da prova chilena em 2024, por um décimo de segundo. A competição, que decorre de 11 a 14 de setembro, viu os pilotos enfrentarem condições de pista húmidas, apesar do tempo soalheiro.

Após os reconhecimentos terem sido marcados por nevoeiro e chuva no início da semana, os pilotos foram recebidos hoje por condições frescas e soalheiras. No entanto, o piso não secou totalmente no teste de shakedown de 6,79 km, com muitos pilotos a referir as condições molhadas da estrada no final da especial.

O líder do campeonato, Elfyn Evans, iniciou os trabalhos, sendo claramente o mais rápido na primeira passagem, aproveitando as condições que poderão favorecer o piloto galês caso se mantenham ao longo do fim de semana. Contudo, mesmo ele admitiu ter experienciado “muito mais humidade e piso molhado do que o previsto”. Evans não conseguiu sequer aproximar-se do seu tempo de referência de 3min21.8s na sua segunda passagem.

Luta pelo campeonato intensifica-se

No final, Ott Tänak, ao volante do Hyundai i20 N Rally1, registou o tempo mais rápido (3min 21.5s), seguido pelo Yaris GR Rally1 de Kalle Rovanperä (3min 21.6s), seu colega de equipa na Toyota Gazoo Racing, que havia reclamado de problemas de áudio com o seu copiloto Jonne Haltunen. Elfyn Evans ficou em terceiro lugar geral (3min 21.8s).

Atualmente em quarto lugar na classificação do campeonato, Tänak, o principal piloto da Hyundai, procura desesperadamente um bom resultado este fim de semana para desafiar o trio líder da Toyota, composto por Evans, Rovanperä e Sébastien Ogier. O estónio já teve sucesso no país sul-americano, mas desvalorizou o seu registo anterior e a posição favorável na estrada. Disse que “depende das condições, se estiver assim [a posição na estrada] não faz diferença”, antes de acrescentar: “provavelmente vai secar em dois dias… vamos ver o tempo”.

Destaques entre os pilotos

Em quarto lugar no shakedown ficou Ogier, que este fim de semana disputará o seu 200º evento no WRC, juntando-se ao seu diretor de equipa Jari-Matti Latvala neste marco. Adrien Fourmaux foi o segundo Hyundai mais rápido, em quinto lugar.

A dupla da Toyota, Sami Pajari e Takamoto Katsuta, ficou em sexto e sétimo lugares, respetivamente, superando a dupla da M-Sport Ford, Joshua McErlean e Grégoire Munster.

As dificuldades de Thierry Neuville, atual campeão mundial, em 2025 continuaram, com o belga a conseguir apenas o décimo tempo mais rápido nas suas duas passagens, incluindo um pião na sua primeira tentativa. Ficou uma posição à frente do herói local Alberto Heller, que conduzirá um terceiro M-Sport Ford Puma no seu evento em casa.

Após o shakedown de quinta-feira de manhã, o foco vira-se para a Partida Cerimonial no centro de Concepción na noite de hoje, quinta-feira.

Amanhã, um total de 49 equipas irá enfrentar as 16 classificativas e os 306,76 km cronometrados. O líder do campeonato, Elfyn Evans (Toyota), parte à frente com nove pontos de vantagem, seguido do seu colega Kalle Rovanperä, vencedor no Chile em 2024. Oito vezes campeão mundial, Sébastien Ogier chega motivado após a vitória no Paraguai. Já Ott Tänak, duplo vencedor da prova e primeiro não-Toyota na lista, procura recuperar os 18 pontos que o separam do comando. Na WRC2, Oliver Solberg poderá sagrar-se campeão caso vença em território chileno.

Pneus disponíveis

RC1: Dynapro R213W WRC3 (duro) – máx. 24-28; Dynapro R213W WRC7 (macio) – máx. 12-16.

RC2/RC3: Dynapro R213 WRC3 (duro) – máx. 22-26; Dynapro R213 WRC7 (macio) – máx. 8-12.

Itinerário (hora de Portugal continental e Madeira)

Quinta-feira, 11 setembro

Shakedown (6,79 km) – 13h01

Sexta-feira, 12 setembro

SS1 Pulperia 1 (19,72 km) – 12h15

SS2 Rere 1 (13,34 km) – 13h10

SS3 San Rosendo 1 (23,32 km) – 14h01

SS4 Pulperia 2 (19,72 km) – 18h41

SS5 Rere 2 (13,34 km) – 19h36

SS6 San Rosendo 2 (23,32 km) – 20h27

Sábado, 13 setembro

SS7 Pelún 1 (15,65 km) – 13h07

SS8 Lota 1 (25,64 km) – 14h01

SS9 María Las Cruces 1 (28,31 km) – 15h05

SS10 Pelún 2 (15,65 km) – 19h07

SS11 Lota 2 (25,64 km) – 20h01

SS12 María Las Cruces 2 (28,31 km) – 21h05

Domingo, 14 setembro

SS13 Laraquete 1 (18,62 km) – 12h23

SS14 BíoBío 1 (8,78 km) – 13h35

SS15 Laraquete 2 (18,62 km) – 14h35

SS16 BíoBío 2 (8,78 km, Power Stage) – 17h15

