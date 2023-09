Ott Tanak deve mudar de ‘ares, mas: “O promotor e a FIA deviam pensar em algo novo… não está a correr bem” | AutoSport

De acordo com declarações de Ott Tänak à imprensa estónia, este confirma que se vai manter no WRC. Mesmo sendo o seu contrato com a M-Sport/Ford de apenas um ano, é praticamente certo que o estónio não fica na equipa, até porque pode haver fortes mudanças na estrutura, pelo que o mais provável será voltar à Hyundai, dizemos nós, pois a Toyota deve reconduzir todos os seus pilotos incluindo Sébastien Ogier: “O meu contrato era apenas para este ano. Tenho estado a pensar em continuar a minha carreira e em breve ficará claro onde.

Ainda não está nada decidido, por isso não vale a pena continuar com conversas inúteis”, disse Tänak ao Ilta-Sanomat: “Há muito poucas equipas, por isso estamos em contacto permanente com todas elas.

A questão do estatuto do desporto é muito mais importante. O promotor e a FIA deviam começar a pensar em algo novo, porque o desporto não está a correr bem neste momento”, disse Tänak à mesma fonte.