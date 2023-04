Ott Tänak ‘desafia’ Sébastien Ogier: “Se ele ficar é o melhor que podia suceder ao WRC…” | AutoSport

Ott Tänak disse publicamente que Sébastien Ogier devia fazer mais provas do WRC este ano, não porque não seja mais fácil para a sua ‘candidatura’ ao título, mas sim porque o estónio olha para o ‘filme global’ e entende que: “Se ele ficar no WRC, é o melhor que pode suceder ao campeonato e aos ralis em geral”.

Na verdade, tem toda a razão, pois apesar do francês se ter ‘pré-reformado’, ainda assim tem feito bastantes provas onde deixa claro que não perdeu nenhuma das suas comprovadas faculdades. Basta ver que ao cabo de três provas lidera o campeonato.

E só fez duas…

A Tänak, entre o quinto lugar do Monte Carlo e o nono do México, salvou-se a vitória na Suécia, mas para o estónio este começo de campeonato não é o esperado. Ainda assim, gostava de ter a companhia de Sébastien Ogier: “Acho que ele fez [quase] todos os ralis desde o final do ano passado, esteve sempre lá. Ele foi, provavelmente, esperto por ficar de fora na Suécia para ter uma boa posição na estrada no México. Basicamente, ele nunca saiu. Adoraria tê-lo por perto e, se ele estiver a liderar, também pode limpar as estradas para nós”.