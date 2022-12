Ott Tanak confirmado na M-Sport/Ford | AutoSport

Confirma-se! Ott Tänak vai guiar um Ford Puma Rally1 Hybrid da M-Sport na temporada de 2023 do Mundial de Ralis. Esta é das melhores notícias que o WRC poderia ter para 2023, já que sabendo-se que o carro é ganhador, só estava a ser mal pilotado, as três equipas, M-Sport/Ford, Hyundai e Toyota, passam agora a ter pilotos e carros com possibilidades de lutar pelas vitórias e isso é o melhor que podia suceder à competição.

O estónio, vencedor do Mundial de Pilotos de 2019 com a Toyota, anunciou há cerca de um mês a sua saída da Hyundai Motorsport, depois de em três temporadas com o fabricante coreano não ter conseguido mais títulos.

Depois de terem ajudado Tanak a subir ao topo dos ralis, a M-Sport/Ford vai agora tê-lo como líder da equipa. Doze anos depois de se ter estreado com um World Rally Car com a M-Sport, em novembro de 2011 no ‘RAC’ chegando a um primeiro pódio do WRC com a equipa, apenas 12 meses mais tarde, teve vida inicialmente difícil com a equipa.

Malcolm Wilson nunca desistiu dele, e na temporada de 2017 viu-se finalmente o piloto que todos esperavam. Contudo, no final do ano, foi para a Toyota. Quando estava no ‘ponto de rebuçado’, saiu.

Em 2023 Tänak fará todas as provas, tendo Martin Järveoja a seu lado. Já os seus dois companheiros de equipa ainda não foram confirmados: “A M-Sport é a equipa que me elevou como piloto e foi onde aprendi todas as difíceis lições e ganhei experiência para me tornar um piloto de alto nível no Mundial de Ralis”, disse Tänak. “Desde que me tornei campeão mundial, não tenho sido capaz de defender o título, e não serei capaz de fazer as pazes comigo mesmo enquanto não o fizer!

Tenho tido muitas discussões com Malcolm e definitivamente partilhamos a mesma ambição para a próxima temporada. Vai ser um grande desafio para nós, mas conheço bem as pessoas em Dovenby Hall, sei do que elas são capazes e com a sua paixão em dar tudo o que têm, podemos lutar pelo campeonato”, disse Tanak.