Ott Tanak com Oliver Solberg numa equipa Monster Energy? | AutoSport

Segundo a revista espanhola Scratch, Ott Tänak e Oliver Solberg vão correr em 2023 com os Ford Puma Rally1, patrocinados pela Monster. Desde que se ficou a saber da saída do estónio se sabia que a M-Sport era a sua principal hipótese para correr em 2023, e há muito se fala também de Petter Solberg poder reativar a sua antiga Petter Solberg World Rally Team, que como todos se lembram era patrocinada pela Monster Energy, tal como é agora o seu filho Oliver Solberg.

Sabia-se também que correr na M-Sport, que tem o patrocínio da Red Bull era difícil, mas até que se saibam mais detalhes desta possível parceria, é difícil saber o que vai suceder, embora tudo encaixe… menos a questão dos patrocínios: ou seja, se a M-Sport tiver Ott Tanak e Oliver Solberg em 2023, isto deverá significar terminar a ligação à Red Bull e isso sim, pode fazer sentido.

Segundo a revista Scratch a equipa patrocinada pela Monster seria coordenada por Petter Solberg e Ken Block. A questão que fica por saber, caso se confirme, é se a estrutura ‘será’ M-Sport ou uma equipa privada. Se for privada, que piloto vai ter a M-Sport? Essa é a grande questão, pois com Ott Tanak a correr nesta nova equipa, deixa de haver pilotos de ponta disponíveis, a não ser que Sébastien Loeb alargue significativamente o seu programa e aí o ‘problema’ seria, pelo menos parcialmente, resolvido.