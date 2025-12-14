Ott Tänak afasta-se do WRC: “estrutura insustentável a longo prazo”

Ott Tänak, campeão do mundo de ralis em 2019, decidiu afastar‑se do Mundial de Ralis em 2026, após concluir a temporada deste ano ao serviço da Hyundai. O estónio, um dos pilotos mais rápidos da última década, anunciou que não fará o campeonato a tempo inteiro, admitindo apenas a possibilidade de regressar no futuro e sublinhando que, para já, a prioridade passa a ser a família.​

O piloto aponta o fraco desempenho recente da Hyundai como um dos fatores para a falta de motivação para continuar a dedicar “praticamente todo o tempo” ao WRC, mas mais do que a performance da Hyundai, Tänak reserva as críticas mais duras para o modelo atual do Mundial de Ralis e para o calendário, que classifica como “louco” e “sem qualquer pausa”. O WRC terminou no final de novembro, na Arábia Saudita, mas alguns pilotos regressaram de imediato aos testes e ralis de preparação, tendo em conta que a próxima época arranca já em janeiro, no Rali de Monte Carlo.​

Para o piloto, esta sucessão de provas, testes e viagens ao longo de todo o ano torna a modalidade “um dos piores desportos” em termos de equilíbrio entre vida profissional e pessoal, sobretudo para quem se mantém no topo durante uma década ou mais. Tänak considera que esta estrutura é insustentável a longo prazo e vê a sua pausa como consequência direta desse modelo competitivo.​