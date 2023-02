Os ralis voltaram ao ‘paredão’ de Viseu | AutoSport

41 anos separam a foto do Toyota, feita por Rui Reis no paredão de Viseu, nos testes do Toyota Yaris GR Rally2 do Ford Escort de Mário Silva, de autor por nós desconhecido. Um local mítico dos ralis em Portugal. Tanto que mudou na paisagem…

viseu #toyotagryarisrally2 #toyotarally2 #rallydeportugal #ralideportugal #WRC