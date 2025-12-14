Os primeiros tempos de SÃ©bastien Loeb

Falhou Ã primeira e Ã segunda, mas a paixÃ£o pelos ralis era tanta que o eletricista francÃªs deixou tudo para seguir a sua vocaÃ§Ã£o. Nem a ginÃ¡stica ou as motos desviaram Loeb do seu objetivo: ser CampeÃ£o do Mundo de Ralis.

Ao contrÃ¡rio de alguns dos seus adversÃ¡rios no Mundial de Ralis, SÃ©bastien Loeb nÃ£o aprendeu a conduzir aos oito, nove ou 10 anos, sentado ao volante do trator do pai. Pelo contrÃ¡rio, o francÃªs teve que esperar pelos 18 anos para poder “tirar” a carta. Â«NÃ£o demorei muito atÃ© perceber que era a minha paixÃ£o! Comecei a gostar de andar depressa nas curvas, a fazer as curvas com o carro de lado, esse tipo de coisas. Antes, a Ãºnica coisa parecida com competiÃ§Ã£o fora aos 15 anos, quando andava de moto. CorrÃ­amos sem parques de estacionamento ou em pistas de karting e atÃ© nos deitÃ¡vamos nas motos como fazem no MotoGP. LevÃ¡vamos isso muito a sÃ©rioâ€¦Â», lembra.

Foi entÃ£o que surgiu o programa “Rallye Jeune Challenge”, dedicado a encontrar os prÃ³ximos Didier Auriol ou Gilles Panizzi. Promovido pela federaÃ§Ã£o francesa, aceitava apenas jovens sem qualquer experiÃªncia e no primeiro ano inscreveram-se 1.200 participantes, entre os quais um tal piloto vindo da AlsÃ¡cia. Â«Esta era a Ãºnica forma de se iniciar na competiÃ§Ã£o, para quem nÃ£o tivesse dinheiro, e se existisse um programa idÃªntico para os circuitos, poderia ter seguido esse caminho. NÃ£o se tratou de uma escolha entre um e outroÂ», reconhece SÃ©bastien Loeb.

Origens humildes

A histÃ³ria Ã© conhecida. Na sua primeira tentativa, em 1995, o agora nove vezes CampeÃ£o do Mundo de Ralis impressionou os organizadores com o seu virtuosismo, mas viria a terminar em segundo, atrÃ¡s de Nicolas Bernardi, “protegido” de Gilles Panizziâ€¦ que, ironicamente, fazia parte do jÃºri!

No ano seguinte, de novo na final, um pequeno erro foi o suficiente para voltar a ficar em segundo, mas a ajuda de Jacky Jung (presidente de um clube organizador na AlsÃ¡cia) e Dominique Heintz (que conseguiu reunir apoios para Loeb) viria a revelar-se fulcral para lanÃ§ar uma carreira internacional. Â«Todos me diziam que o importante era correr no Campeonato do Mundo para ganhar experiÃªncia, particularmente no Rali da SuÃ©cia, para aprender a pilotar na neveÂ».

SÃ©bastien Loeb nÃ£o nasceu rico e recebeu com agrado toda a ajuda que foi proporcionada. Filho de pais professores – EducaÃ§Ã£o FÃ­sica (o pai) e MatemÃ¡tica (a mÃ£e) -, o jovem piloto trabalhou como electricista na construÃ§Ã£o civil atÃ© 1999, ano em que decide dedicar todo o seu tempo aos ralis. Â«Mesmo nÃ£o sendo profissional, os ralis eram tudo para mim. JÃ¡ fazia cerca de 15 provas por ano e atÃ© me mudar para a SuÃ­Ã§a, vivi sempre no mesmo local, onde tinha os meus amigos e a minha famÃ­liaÂ», recorda.

Curiosamente, se Loeb Ã© do nordeste francÃªs, o seu navegador nÃ£o podia vir de mais longe! Â«De facto, o Daniel (Elena) Ã© de Monte Carlo e conheci-o em 1997, quando participÃ¡vamos no Peugeot Challenge. O piloto que acompanhava abandonou a modalidade no final da Ã©poca e o meu navegador decidiu pararâ€¦ porque estava a ficar com medo! Assim, eu e o Daniel, Ã©ramos da mesma idade, com a mesma (pouca) experiÃªncia e gostÃ¡vamos ambos muito da competiÃ§Ã£o. AliÃ¡s, Ã© justo que diga que o Daniel quer tanto ganhar como eu e, no inÃ­cio, a sua entrega impressionou-me muito. Recordo-me que me aconselhavam a acolher um navegador que trouxesse dinheiro e cheguei mesmo a fazer um rali com outro co-piloto. Nesse mesmo rali, o Daniel surgiu como mecÃ¢nico!

Desde entÃ£o, corremos sempre juntos. Damos-nos muito bem, conhecemos-nos perfeitamente, e ele consegue sempre animar-me e incentivar-meÂ», lembra Loeb.

Quem seguia as prestaÃ§Ãµes do bicampeÃ£o do Mundo jÃ¡ terÃ¡ reparado que nunca perde as estribeiras. Â«Penso que faz parte da minha natureza. Quando me enervo com alguma coisa, isso fica dentro de mim e leva-me a empenhar-me ainda mais. Por exemplo, quando nÃ£o ganhei o “Rallye Jeune Challenge”, fiquei muito chateado porque sabia que tinha sido mesmo rÃ¡pido, mas nÃ£o era o fim do mundo, uma vez que nÃ£o sonhava sequer que iria fazer carreira no Mundial de RalisÂ».