Os primeiros acidentes do WRC dos últimos 5 anos…

Em 2020 a maioria recorda-se do acidente de Ott Tasnak, mas os primeiros a bater foram, na PEC3, Gus Greensmith e Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC). Logo a seguir, na PEC4, um dos maiores acidentes da história do Mundial de Ralis: Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) sofreram um acidente incrível, saindo do carro só com nódoas negras, mas sem ferimentos graves.

Todos se lembram do acidente de Adrien Fourmaux e Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) que sofreram uma saída de estrada gravíssima na PEC3. A segurança avançada do carro foi crucial para salvar a vida da dupla. Esse incidente destacou a eficácia das medidas de segurança implementadas na categoria.

O Rali de Monte Carlo é, há muito, a primeira prova do Campeonato Mundial de Ralis (WRC), e sendo conhecido pelas suas condições traiçoeiras, estas frequentemente apanham os pilotos desprevenidos, sendo que os primeiros acidentes do ano dão-se logo na prova que marca o início da temporada.

