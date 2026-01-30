Os bastidores da Hyundai Motorsport no Rali de Monte Carlo

A Hyundai leva-nos aos bastidores do Rali de Monte Carlo com o primeiro episódio de Liaison em 2026, para revelar o que realmente aconteceu no evento. ‘Insights’ exclusivos e sem cortes de Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, e Adrien Fourmaux e Alexandre Coria, enquanto lutavam pelo pódio na neve e no gelo, além de revelar os bastidores do regresso de Hayden Paddon e John Kennard ao WRC. Condições insanas, adeptos fantásticos e um mundo cheio de drama, o Rali de Monte Carlo certamente fez jus à sua reputação.

Desde o arranque e preparação no shakedown, o foco inicial em obter “feeling” com o carro e testar diferentes combinações de pneus, passando pelos primeiros ajustes, até às mudanças no setup para compensar a falta de confiança.

Depois, o regresso de Hayden Paddon: o neozelandês regressou ao “Monte” após 9 anos, descrevendo a experiência de estar num carro de topo (WRC) como ser “atirado aos lobos” devido às condições extremas.

Mais tarde, a sobrevivência no gelo: condições descritas como as mais difíceis em anos, com neve, gelo derretido e tração quase inexistente.

Depois, os incidentes, desde um pião de alta velocidade numa descida, onde o piloto se sentiu um mero “passageiro” aos problemas mecânicos, o surgimento de falhas eletrónicas que forçaram o carro a entrar em “modo de segurança”, obrigando a uma condução mais cautelosa. Por fim, a luta final com momentos de perseguição direta entre pilotos.

Após um início de rali difícil e fora do ritmo, a estratégia virou-se para maximizar os pontos na Power Stage e no “super domingo” que obrigou a decisões críticas de última hora, como correr a última etapa com pneus mistos (neve vs. asfalto) devido à falta de opções ideais.

Por fim, o alívio de concluir o rali, mas também o reconhecimento de que o carro precisa de melhorias significativas em asfalto, apesar dos passos positivos dados.