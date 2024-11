Organização do Rali do Japão multada em 150.000€

Um incidente grave ocorreu no Rally Japão quando uma van entrou na PEC12 no sentido contrário ao troço, quando já vários concorrentes já tinham arrancado, com o veículo a imobilizar-se frente ao Toyota de Elfyn Evans na linha de partida.

O veículo percorreu 520 metros na direção oposta antes de parar no controlo inicial da especial, antes disso o condutor da van violou dois postos de controlo de segurança antes de aceder ao troço.

Foram identificadas falhas graves na organização, como a ausência de barreiras físicas, pois o posto de controlo número cinco, por onde entrou a van estava apenas protegido por fitas facilmente ultrapassáveis, sem barreiras físicas eficazes.

A FIA decidiu de imediato atuar e os Comissários Desportivos deram instruções ao Diretor de Prova para colocar um carro estacionado lateralmente em todas as estradas de acesso aos troços ou blocos cheios de água, num plano acordado com a delegada de segurança da FIA, Michèle Mouton, advertindo que, se isso não fosse feito e outro veículo entrasse num troço, o rali seria de imediato cancelado.

Por fim, os organizadores do Rali do Japão foram multados em €150.000, com €100.000 suspensos, sob condições específicas: treino de marshals antes do Rali do Japão 2025, em cooperação com a FIA e a Federação Automobilística do Japão. A multa suspensa será aplicada caso um incidente semelhante ocorra em 2025.

Como se sabe, a prova tem histórico de problemas, pois já tinham existido anteriormente falhas de comunicação e segurança em 2022 e 2023, com casos semelhantes de veículos entrar nos troços.

O condutor do veículo foi escoltado pela polícia, desconhecendo-se, no entanto, o que se passou depois, sabendo-se que foi instruído mais do que uma vez a não fazer o que acabou por fazer, passar o posto de controlo.