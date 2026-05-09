Organização do Rali de Portugal e o ‘Caso do Reboque’: Reprimenda e pena suspensa

Com base na decisão oficial dos Comissários Desportivos da FIA, os incidentes registados na segunda passagem por Arganil (SS7) do Vodafone Rally de Portugal resultaram numa repreensão formal ao Organizador, numa multa de 15 mil euros com pena suspensa até 31 de dezembro de 2027 e numa exigência explícita de reforço imediato das medidas de segurança para o restante evento.

A deliberação enquadra os acontecimentos como atos inseguros e como infração ao artigo 12.2.1.h do Código Desportivo Internacional da FIA de 2026, sublinhando falhas graves de controlo e de comunicação num troço que acabou por ser interrompido por razões de segurança.

Incidentes em Arganil motivaram decisão disciplinar

Segundo o documento dos Comissários, o primeiro incidente ocorreu quando um veículo de reboque, a caminho de recolher um concorrente entretanto retirado, entrou no troço de Arganil 2 após o condutor seguir indicações do GPS. O motorista desconhecia que estava a entrar numa especial em curso, mas conseguiu ultrapassar várias barreiras de segurança e acabou por ser alcançado pelo carro número 33 ao quilómetro 16,03 da classificativa.

Cerca de 35 minutos depois, verificou-se um segundo episódio, desta vez com outro veículo da mesma empresa, alegadamente enviado para assistir o primeiro. Também esse condutor forçou as barreiras de acesso e entrou no troço à frente do carro número 21, situação que levou à interrupção imediata da especial com bandeira vermelha.

Falha de comunicação foi considerada crítica

Na apreciação dos factos, os Comissários destacam como elemento central a ausência de comunicação ao Controlo de Rali sobre a entrada de ambos os veículos. Essa omissão impediu que os concorrentes fossem alertados atempadamente para um perigo imprevisto dentro da especial, agravando o risco para pilotos, copilotos e restantes elementos envolvidos na prova.

Foi precisamente essa falha que sustentou o enquadramento disciplinar. Embora existissem acordos prévios com as autoridades civis para o corte de estradas e controlo de acessos, a FIA concluiu que o Organizador e o Diretor de Prova continuam a ser os responsáveis últimos por garantir o cumprimento dos protocolos de segurança por todos os oficiais e prestadores de serviços externos envolvidos no evento.

FIA aplica sanção suspensa e exige correções imediatas

A decisão estabelece, em concreto, três consequências. A primeira é uma repreensão formal ao Organizador; a segunda, uma multa de 15.000 euros, cuja execução fica suspensa até ao final de 2027, desde que não haja nova infração ao mesmo artigo de segurança; a terceira, uma imposição direta de melhoria das medidas de segurança ainda durante a edição de 2026 do rali.

Os Comissários reforçam ainda que cabe aos oficiais reportar de imediato qualquer entrada não autorizada no percurso, por ser essa a única forma de permitir à Direção de Corrida reagir com rapidez e proteger os concorrentes de perigos inesperados. A mensagem da FIA é clara: num rali do Mundial, a segurança operacional não pode depender apenas de barreiras físicas ou de instruções informais, exigindo antes uma cadeia de comunicação plenamente funcional e sem falhas.

Segurança passa a ser ponto central até ao fim do rali

A decisão ganha especial relevância por ter sido tomada em pleno desenrolar da prova, numa fase em que o Rally de Portugal ainda prosseguia com especiais por disputar. Ao exigir medidas corretivas imediatas, a FIA não se limitou a sancionar o que aconteceu em Arganil: procurou também reduzir o risco de repetição de episódios semelhantes no restante fim de semana.

Em termos práticos, a deliberação transforma a segurança num dos temas centrais desta edição do rali. Para lá do impacto competitivo da interrupção da SS7, o caso expôs fragilidades no controlo de acessos e na circulação de veículos externos em zonas de prova, num contexto em que qualquer atraso na transmissão de informação pode ter consequências graves

O comunicado do Colégio de Comissários Desportivos da FIA na íntegra:

“Os Comissários ouviram o Diretor de Prova, Sr. Horácio Rodrigues, na sexta-feira, dia 8 de maio de 2026, às 19h15, bem como no sábado, dia 9 de maio de 2026, às 13h15. A segunda audiência contou também com a presença do Sr. João Paulo Jordão, na qualidade de Representante da Comissão Organizadora, do Sr. Jaime Alexandre Guerra Santos, Chefe de Segurança, e do Sr. Nicolas Klinger, Delegado de Segurança da FIA.

O Diretor de Prova explicou que foi apurado que um veículo de reboque se encontrava a caminho para recolher um concorrente que tinha desistido do rali. O condutor introduziu as coordenadas GPS, tendo o sistema de navegação indicado o percurso pela SS7. O condutor do camião não tinha conhecimento de que estava a entrar numa especial em curso. Ainda assim, o veículo conseguiu atravessar várias barreiras que delimitavam a especial.

Como o reboque saiu rapidamente para uma estrada lateral e ficou imobilizado em segurança, a especial não foi interrompida. Aproximadamente 35 minutos depois, um segundo veículo, pertencente à mesma empresa do reboque e que alegadamente se dirigia para prestar assistência, também ultrapassou as barreiras e entrou na SS7, à frente do carro n.º 21. A especial foi então imediatamente interrompida com bandeira vermelha por razões de segurança.

O Diretor de prova e o Sr. Jordão pediram desculpa pelos incidentes ocorridos. Declararam que o Organizador tinha acordos estabelecidos com a autoridade civil competente para assegurar a segurança e o corte de estradas nas especiais do rali. Confirmaram ainda que a investigação às circunstâncias deste incidente continua em curso.

O Diretor de prova confirmou igualmente que, em nenhum momento, a entrada destes veículos na especial foi comunicada ao Controlo de Prova.

É imperativo que os oficiais responsáveis pela gestão de uma especial (quer sejam ‘marshals’, quer prestadores de serviços contratados) estejam cientes de que estão vinculados ao protocolo acordado. Isto implica não só impedir o acesso a veículos não autorizados, como também o dever de comunicar imediatamente ao Controlo de Prova qualquer entrada de veículos na especial, sempre que esta se encontre fechada e em curso. Estas comunicações são um dos aspetos mais importantes da segurança durante um rali, pois constituem a única forma de garantir que os concorrentes podem ser avisados atempadamente de quaisquer perigos imprevistos.

Não obstante o facto de o Organizador ter celebrado um acordo com uma entidade terceira para a gestão do corte de estradas nas especiais, o Organizador mantém a responsabilidade pelos oficiais que nomeia e o Diretor de prova permanece responsável pela condução do evento em conformidade com os regulamentos aplicáveis, devendo assegurar que os oficiais estejam nos seus postos e disponham da informação necessária para desempenhar as suas funções.

Os Comissários consideram que a falta de comunicação da entrada dos veículos na especial constituiu atos inseguros que originaram uma situação de risco, configurando, assim, uma infração ao Art.º 12.2.1.h do Código Desportivo Internacional da FIA de 2026. As penalizações acima referidas são aplicadas ao Organizador com o objetivo de incentivar a melhoria contínua, com especial enfoque na segurança.”