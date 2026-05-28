OPINIÃO: WRC nos EUA, ambição real, terreno hostil

A pergunta é simples e incómoda: será que o WRC vai mesmo conseguir despontar nos Estados Unidos ou estamos apenas perante mais um enamoramento passageiro por um “novo” produto europeu? Depois de quase quatro décadas de ausência, desde o Olympus Rally de 1988, a modalidade regressa a solo norte-americano com um evento candidato em 2026, no Tennessee e no Kentucky, pensado como porta de entrada para uma prova do Mundial já em 2027. A ambição é clara; a adesão do público, essa, está muito longe de estar garantida.

Um público entre a curiosidade e o desinteresse

O sentimento atual dos adeptos norte‑americanos em relação aos ralis oscila entre a expetativa informada de uma minoria e a indiferença confortável da maioria. Para muitos, o WRC é um universo distante, sem memória recente, apagado desde que a disciplina deixou de fazer parte do calendário local no final dos anos 80. Não se ama aquilo que não se conhece: décadas sem ralis de topo tornam difícil exigir entusiasmo imediato por uma modalidade que não faz parte do imaginário coletivo. Mas o campeonato local até tem vindo a ser interessante, mas lá está, é apenas a “expetativa da minoria interessada”…

Ao mesmo tempo, existe um núcleo duro de aficionados que olha para esta oportunidade com um argumento simples e difícil de rebater: um campeonato que se quer verdadeiramente “mundial” não pode continuar a ignorar o maior mercado mediático e comercial do planeta. Essa minoria não chega para encher classificativas por si só, mas é decisiva para criar massa crítica, gerar conversa e puxar o tema para fora da bolha. O sucesso do WRC nos EUA está muito dependente do ‘buzz’ que for criado à volta da prova. E sem que ela se realize, nunca iremos perceber o impacto que tem..

A tentação de copiar a Fórmula 1

O precedente da Fórmula 1 é inevitável e, ao mesmo tempo, enganador. Hoje, os Estados Unidos acolhem três Grandes Prémios – Austin, Miami e Las Vegas – e a categoria reina na paisagem mediática como nunca. Mas esta história não começou com reality shows e luzes de néon em Las Vegas: foi um trabalho de décadas, com idas e vindas, até a F1 se tornar, finalmente, um produto culturalmente integrado na agenda desportiva americana.

Nos ralis, o ponto de partida é completamente diferente. O WRC não está a “crescer” num mercado onde já tinha um lugar discreto; está praticamente a começar do zero. Não há pilotos americanos na linha da frente, nem equipas de referência baseadas nos EUA, nem um passado recente que sirva de âncora emotiva. Tentar aplicar a receita da F1, esperando um “boom” imediato, é receita certa para frustração. Infelizmente, Ken Block já não está entre nós, mas ele podia dar uma grande ajuda neste particular…

Crescer pouco, mas crescer bem

Há, porém, um sinal encorajador: ao contrário da F1, inflacionada para 24 fins de semana de corrida, o WRC está limitado a um calendário mais curto, de 14 ralis, o que obriga a escolhas cirúrgicas. Em vez de inundar o mercado com várias provas em solo americano, o plano passa por uma ronda única, forte, ou, no máximo, por um sistema de alternância. Este “crescimento controlado” joga a favor da autenticidade: um bom rali, bem enraizado na cultura local, vale mais do que três aparições espetaculares e vazias.

O evento candidato de junho de 2026 será, por isso, mais do que um teste logístico: será um teste sociológico. Não se medirá apenas a qualidade das classificativas ou a robustez da segurança, mas também a capacidade de criar envolvimento real – do adepto casual ao autarca, do voluntário ao patrocinador.

Um projeto que exige paciência

No fim, a resposta à pergunta inicial não depende só do WRC “ir” aos Estados Unidos; depende dos Estados Unidos quererem deixar o WRC entrar no seu ecossistema desportivo. O caminho será inevitavelmente longo, com dúvidas, retrocessos e resistência. Se promotores, FIA e parceiros tiverem a maturidade de encarar este regresso como um projeto de década – e não como uma operação relâmpago de três anos – o campeonato pode, de facto, conquistar um lugar relevante no mercado americano.

Se, pelo contrário, faltarem paciência e consistência, o risco é claro: o candidato de 2026 será apenas uma curiosidade exótica, o rali de 2027 um evento de calendário, e o entusiasmo não passará de mais uma moda que morreu antes de ter tempo para criar raízes. E essa é, para já, a única questão que nem os regulamentos nem os cronómetros conseguem responder.