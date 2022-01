OPINIÃO: Vamos ter uma grande época no WRC | AutoSport

É provável que o sabor que os pilotos tiveram há precisamente cinco anos, em 2017, quando arrancou a nova era do WRC seja bem diferente agora. O que os pilotos tiveram em 2017 foram os carros mais potentes e com a melhor aerodinâmica e consequentemente downforce da história da competição.

Muitos deles estavam ansiosos pelo que tinham pela frente quando surgissem os ralis mais rápidos, e o que tiveram foi uma primeira época de pura diversão. E daí até 2021…

Agora, vamos ver o que irão sentir os pilotos que neste momento já têm uma boa ideia do que aí vem, pois já tiveram oportunidade de fazer muitos testes.

Todos sabemos que os carros em teoria são mais lentos, mas também sabemos que o espetáculo não vai perder muito, porque já os vimos a andar.

Quem vai ganhar o Monte Carlo é uma história diferente, pois primeiro vamos ver como está a fiabilidade e como se vão dar os pilotos com o sistema híbrido.

Há duas formas para olhar para os novos carros: copo meio cheio ou meio vazio. Eu prefiro sempre meio cheio. Acham que alguém vai notar os 100 Kg a mais da bateria?

Vejam os arranques do troços, aí é certo que os pilotos vão utilizar a potência extra do sistema híbrido, mas 136 cv a juntar aos 380 cv que o motor já debita.

Duma coisa não tenho dúvidas, estes carros vão ser mais rápidos que os WRC de 2016, e quem tiver a sorte de estar numa zona em que os pilotos despoletaram a potência extra, vão achar ainda mais: que estes carros são muito melhores que os anteriores.

Não são, porque os troços só se ‘medem’ no fim, é aí que vale o cronómetro, mas não vão envergonhar nenhum adepto, bem antes pelo contrário.

Estou perfeitamente convencido que 2022 vai ser uma grande temporada, até porque ao que tudo indica a luta pelo título será mais aberta. Gostava sinceramente que não houvesse discrepâncias competitivas entre os carros e que fosse o trabalho das equipas e das respectivas duplas a fazer a diferença. Vamos, ver, mas estou convicto que daqui a algum tempo já ninguém fala de “carros a pilhas”. Na F1 (2014) e no WEC (2012) também são e hoje em dia ninguém se importa com isso…