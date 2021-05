OPINIÃO, Rali de Portugal: “mau comportamento de alguns, pode afetar todos” | AutoSport

Arranca amanhã o Rali de Portugal, uma prova que vai ser muito diferente para lá das bermas da estrada. Se nos troços, e espetáculo vai ser como sempre, grandioso, este ano, em virtude da pandemia que ainda atravessamos existirão grandes condicionantes para o público que terá de ser muito menos do que até 2019.

O ACP tem vindo a disponibilizar informação muito relevante, mas sabemos que nem todos os que pretendem ir ao rali, o conseguirão fazer. Não há números exatos, mas as percentagens de público autorizado nas 40 Zonas Espetáculo rondarão os 25%, o que inevitavelmente deixará muita gente de fora. Ainda assim, muitos milhares poderão ter o privilégio de ver o rali, que, recorde-se, é o primeiro em 2021 que oficialmente vai ter público.

Tendo em conta que muita gente não vai conseguir chegar ou entrar nas ZE, apelamos para que tenham muito cuidado com o que vão fazer a seguir, pois a segurança dos espectadores no Rali de Portugal continua a ser muito ‘escrutinada’ pela FIA, que não tem poupado elogios à forma como os espectadores se portam hoje em dia em Portugal. Mas com tanto constrangimento no acesso às ZE, tememos que muita gente queira fugir ao controlo.

Isso, inevitavelmente, vai suceder, mas se houver abusos a este nível, o mau comportamento de alguns, pode afetar todos e o que nenhum de nós quer são troços anulados e problemas com o público. Portanto, tenha isso em consideração, e lembre-se do que sucedeu há precisamente 20 anos…